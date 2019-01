Najvyšší kontrolný úrad zverejnil výsledky kontroly Úradu komisára

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) – Úrad komisára pre deti musí prijať opatrenia, ktoré prispejú k otvorenosti a lepšiemu finančnému riadeniu úradu. Vyplýva to zo záverov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorú vykonal v minulom roku na základe uznesenia NR SR. TASR o tom informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík." uviedol NKÚ. Kontrolóri však podľa neho vidia rezervy v úprave vnútorného kontrolného systému, lepšom finančnom riadení úradu komisárky zo strany zodpovedných zamestnancov, a to napríklad pri verejnom obstarávaní, či dodržiavaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám.skonštatoval Úrad.Kontrola povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok podľa NKÚ poukázala na nedodržanie niektorých ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám, a to napr. tým, že Úrad nezverejnil na svojom webovom sídle dve zmluvy a dve prílohy k zmluvám.vyplýva zo zistení Úradu.NKÚ pri svojej kontrole preveril jednotlivé body podnetu NR SR, ktoré poukazovali na nezverejňovanie faktúr za tovary a služby, na nesprávne postupy vo verejnom obstarávaní, na nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami pri zakúpení dvoch obrazov, kamery s príslušenstvom a pri prenajímaní parkovacích boxov pre potreby Úradu.doplnil NKÚ.