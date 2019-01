Ruské lietadlá nakrátko vstúpili do vzdušného priestoru Švédska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 24. januára (TASR) - Švédska armáda vo štvrtok informovala o krátkom narušení švédskeho vzdušného priestoru v oblasti Baltského mora ruským prieskumným lietadlom sprevádzaným dvoma ruskými stíhačkami. Uviedla to agentúra AP.Ruské lietadlo typu Iliušin Il-20 a dve stíhačky typu Suchoj Su-27 vleteli v sobotu do oblasti južne od juhošvédskeho mesta Karlshamn, približne 135 kilometrov severovýchodne od pobrežného mesta Malmö.Podľa vyhlásenia švédskej armády vstúpili ruské stroje do švédskeho vzdušného priestoru bez povolenia. O celom incidente informovali aj vládu.Táto udalosť prichádza v čase rastúcej vojenskej činnosti v regióne Baltského mora a niekoľkých správ o narušovaní vzdušného priestoru ruskými vojenskými lietadlami a o zvýšenej prítomnosti ruských vojenských plavidiel.Rusko sa k zmienenej informácii bezprostredne nevyjadrilo.