26.10.2025
|Denník - Správy
Najvyšší ruský ekonomický vyjednávač odsúdil snahy o zablokovanie dialógu s USA
Najvyšší ruský ekonomický vyjednávač Kirill Dmitriev odsúdil snahy o zablokovanie dialógu s USA počas svojej návštevy krajiny, kde rokoval s americkými predstaviteľmi. Návšteva prichádza v čase, keď ...
26.10.2025 (SITA.sk) - Najvyšší ruský ekonomický vyjednávač Kirill Dmitriev odsúdil snahy o zablokovanie dialógu s USA počas svojej návštevy krajiny, kde rokoval s americkými predstaviteľmi. Návšteva prichádza v čase, keď americký prezident Donald Trump vyjadruje rastúcu frustráciu z ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho odmietania súhlasiť s prímerím v takmer štvorročnej vojne na Ukrajine.
Trump začiatkom týždňa zrušil plánované rokovania s Putinom v Budapešti, pričom uviedol, že nechce zbytočné stretnutie. Dmitriev, ktorý do USA pricestoval v piatok, však uviedol, že Moskva je zaviazaná ku konštruktívnemu dialógu a jasnému komunikovaniu pozície Ruska.
„Svedčíme o titánskych snahách narušiť akýkoľvek dialóg medzi Ruskom a USA a šíriť dezinformácie,“ povedal Dmitriev vo videu zverejnenom na Telegrame. Podľa ruského zdroja oboznámeného s rokovaniami sa Dmitriev stretol s predstaviteľmi Trumpovej administratívy v piatok a sobotu, pričom rokovania mali pokračovať aj v nedeľu.
Kremeľský vyslanec sa stretol aj s republikánskou kongresmankou z Floridy Annou Paulinou Lunou, ktorá organizuje stretnutie členov Kongresu USA a ruskej Dumy na podporu parlamentného dialógu, uviedol Dmitriev na sociálnej sieti X. Vo videu na Telegrame Dmitriev, bývalý bankár Goldman Sachs a absolvent Stanfordu, uviedol, že takéto stretnutie sa uskutoční v blízkej budúcnosti.
Rusko opakovane odmieta výzvy na prímerie na Ukrajine. Jeho posledný nočný útok na Kyjev si vyžiadal tri obete a desiatky zranených, uviedol v nedeľu starosta ukrajinského hlavného mesta.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
