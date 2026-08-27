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27. augusta 2026
Najvyšší správny súd má novú predsedníčku. Pellegrini do funkcie vymenoval Moniku Valašikovú – VIDEO, FOTO
Prezident vymenoval novú predsedníčku Najvyššieho správneho súdu SR. Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok vymenoval
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27.8.2026 (SITA.sk) - Prezident vymenoval novú predsedníčku Najvyššieho správneho súdu SR.
Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok vymenoval Moniku Valašikovú do funkcie predsedníčky Najvyššieho správneho súdu SR. Ako v tejto súvislosti zdôraznil, správne súdy sú dôležitou oporou občanov pri ochrane ich práv vo vzťahu k orgánom verejnej správy a svojím fungovaním posilňujú vymožiteľnosť práva aj autoritu demokratických inštitúcií.
Novej šéfke NSS SR zároveň zablahoželal a zdôraznil, že spolu s funkciou preberá aj zodpovednosť za fungovanie významnej časti slovenského súdnictva.
Hlava štátu takisto pripomenula, že Slovenská republika od svojho vzniku postupne buduje nezávislé a demokratické súdnictvo, pričom vznik samostatných správnych súdov označila za významný medzník tohto procesu. Zároveň poukázala na kľúčovú úlohu ľudí, ktorí súdnictvo tvoria.
„Je dôležité, aby na správnych súdoch pôsobili sudcovia s vysokým profesionálnym i morálnym kreditom,“ zdôraznil Pellegrini. Podľa prezidenta nová predsedníčka tieto predpoklady spĺňa, čo svojím rozhodnutím potvrdila aj Súdna rada SR, keď ju navrhla do funkcie.
„Nie v zmysle klasického nadriadeného vzťahu, ale svojou prácou, vystupovaním, svojou autoritou a príkladom budete inšpiráciou pre svojich kolegov,“ uviedol prezident, ktorý zároveň vyjadril presvedčenie, že nová predsedníčka má vďaka svojmu doterajšiemu pôsobeniu jasnú predstavu o fungovaní Najvyššieho správneho súdu SR a víziu jeho ďalšieho smerovania. „Verím, že sa tohto náročného poslania zhostíte svedomito, so schopnosťami a odhodlanosťou, aké ste preukázali aj na vašich predošlých pôsobiskách,“ skonštatoval Pellegrini.
Prezident tiež akcentoval význam správneho súdnictva pre demokratický právny štát a dôveru občanov v spravodlivosť. „Som presvedčený, že najvyšší správny súd, aj ostatné správne súdy ostanú i naďalej oporou nášho demokratického systému, nášho súdnictva a predovšetkým občanov, pre ktorých je spravodlivosť veľmi citlivou a významnou hodnotou,“dodal Pellegrini.
Súdna rada SR na svojom augustovom zasadnutí zvolila ako kandidátku do čela Najvyššieho správneho súdu SR sudkyňu Moniku Valašikovú. Konkrétne túto kandidátku podporilo 12 členov rady, proti nej hlasoval jeden člen a dvaja sa zdržali. V prípade jej protikandidáta a súčasného podpredsedu súdu Mariána Trenčana hlasovali za neho dvaja členovia rady, proti boli traja a 10 sa zdržalo. Funkčné obdobie bývalého predsedu NSS SR Pavla Naďa uplynulo už 18. mája tohto roku, pričom post zastával od roku 2021.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší správny súd má novú predsedníčku. Pellegrini do funkcie vymenoval Moniku Valašikovú – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok vymenoval Moniku Valašikovú do funkcie predsedníčky Najvyššieho správneho súdu SR. Ako v tejto súvislosti zdôraznil, správne súdy sú dôležitou oporou občanov pri ochrane ich práv vo vzťahu k orgánom verejnej správy a svojím fungovaním posilňujú vymožiteľnosť práva aj autoritu demokratických inštitúcií.
Novej šéfke NSS SR zároveň zablahoželal a zdôraznil, že spolu s funkciou preberá aj zodpovednosť za fungovanie významnej časti slovenského súdnictva.
Prezident hovoril aj o úlohe sudcov
Hlava štátu takisto pripomenula, že Slovenská republika od svojho vzniku postupne buduje nezávislé a demokratické súdnictvo, pričom vznik samostatných správnych súdov označila za významný medzník tohto procesu. Zároveň poukázala na kľúčovú úlohu ľudí, ktorí súdnictvo tvoria.
„Je dôležité, aby na správnych súdoch pôsobili sudcovia s vysokým profesionálnym i morálnym kreditom,“ zdôraznil Pellegrini. Podľa prezidenta nová predsedníčka tieto predpoklady spĺňa, čo svojím rozhodnutím potvrdila aj Súdna rada SR, keď ju navrhla do funkcie.
„Nie v zmysle klasického nadriadeného vzťahu, ale svojou prácou, vystupovaním, svojou autoritou a príkladom budete inšpiráciou pre svojich kolegov,“ uviedol prezident, ktorý zároveň vyjadril presvedčenie, že nová predsedníčka má vďaka svojmu doterajšiemu pôsobeniu jasnú predstavu o fungovaní Najvyššieho správneho súdu SR a víziu jeho ďalšieho smerovania. „Verím, že sa tohto náročného poslania zhostíte svedomito, so schopnosťami a odhodlanosťou, aké ste preukázali aj na vašich predošlých pôsobiskách,“ skonštatoval Pellegrini.
O predsedníčke rozhodla Súdna rada SR
Prezident tiež akcentoval význam správneho súdnictva pre demokratický právny štát a dôveru občanov v spravodlivosť. „Som presvedčený, že najvyšší správny súd, aj ostatné správne súdy ostanú i naďalej oporou nášho demokratického systému, nášho súdnictva a predovšetkým občanov, pre ktorých je spravodlivosť veľmi citlivou a významnou hodnotou,“dodal Pellegrini.
Súdna rada SR na svojom augustovom zasadnutí zvolila ako kandidátku do čela Najvyššieho správneho súdu SR sudkyňu Moniku Valašikovú. Konkrétne túto kandidátku podporilo 12 členov rady, proti nej hlasoval jeden člen a dvaja sa zdržali. V prípade jej protikandidáta a súčasného podpredsedu súdu Mariána Trenčana hlasovali za neho dvaja členovia rady, proti boli traja a 10 sa zdržalo. Funkčné obdobie bývalého predsedu NSS SR Pavla Naďa uplynulo už 18. mája tohto roku, pričom post zastával od roku 2021.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší správny súd má novú predsedníčku. Pellegrini do funkcie vymenoval Moniku Valašikovú – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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