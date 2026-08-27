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27. augusta 2026
Ministerstvo vnútra spúšťa výzvu Bezpečné ulice, obciam rozdá na policajné autá 200-tisíc eur
Tagy: centrum zdieľaných služieb Dotácie Obecná polícia Samosprávy štátny tajomník ministerstva vnútra
Dotáciu bude podľa neho možné použiť na obstaranie osobného motorového vozidla určeného na plnenie úloh obecnej polície. Ministerstvo vnútra SR ...
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27.8.2026 (SITA.sk) - Dotáciu bude podľa neho možné použiť na obstaranie osobného motorového vozidla určeného na plnenie úloh obecnej polície.
Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo novú dotačnú výzvu „Bezpečné ulice“, ktorá má pomôcť samosprávam pôsobiacim v Centrách zdieľaných služieb prostredníctvom rozšírenia činnosti obecnej polície aj na susedné obce.
Ako ďalej rezort vnútra informoval, cieľom výzvy je konkrétne posilniť materiálno-technické zabezpečenie obecných polícií a vytvoriť lepšie podmienky na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia v obciach. Podmienkou je, aby obecná polícia zabezpečovala svoje služby minimálne pre dve obce, ktoré sú súčasťou príslušného Centra zdieľaných služieb.
„Bezpečnosť ľudí nemôže závisieť od toho, či žijú vo veľkom meste alebo v malej obci. Centrá zdieľaných služieb vytvárajú priestor na to, aby aj menšie samosprávy dokázali spoločne zabezpečovať služby, ktoré by samostatne poskytovať nevedeli alebo je to pre nich príliš nákladné a neudržateľné. Touto výzvou chceme podporiť konkrétne riešenie – aby obecné polície mali spoľahlivé vozidlá a mohli tak vykonávať svoju činnosť aj v ďalších obciach,“ uviedol štátny tajomník a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Dotáciu bude podľa neho možné použiť na obstaranie osobného motorového vozidla určeného na plnenie úloh obecnej polície. Oprávneným výdavkom bude aj označenie vozidla v súlade so zákonom o obecnej polícii, napríklad príslušnými polepmi s označením obecnej polície, názvom obce či erbom obce.
Výzva je určená obciam a mestám, ktoré sú zriaďovateľmi Centra zdieľaných služieb a tiež disponujú municipálnou políciou. Od nich sa podľa rezortu vnútra očakáva, že v rámci tohto projektu budú nové motorové vozidlo využívať v rámci svojej činnosti aj na území minimálne ďalších dvoch obcí, ktoré sú súčasťou Centra zdieľaných služieb a nedisponujú obecnou, respektíve mestskou políciou.
Rozsah spolupráce pritom ministerstvo ponecháva na dohode samospráv. Minimálna výška dotácie na jedného žiadateľa je 15-tisíc eur, maximálna 17-tisíc eur. Celkový disponibilný objem finančných prostriedkov vo výzve podľa rezortu vnútra predstavuje 200-tisíc eur.
Žiadosti je možné predkladať do 12. októbra, pričom podrobné podmienky výzvy a potrebné formuláre sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR. „Centrá zdieľaných služieb už aktuálne disponujú vozidlom, ktoré má slúžiť expertom z Centier zdieľaných služieb, ktorí svoju agendu vykonávajú pre ďalšie obce. S rezortom zdravotníctva bola vyhlásená výzva na sociálno-zdravotnícke taxíky, ktorá sa aktuálne vyhodnocuje. Táto výzva je ďalšou podanou pomocnou rukou na podporu medziobecnej spolupráce. Pilotné Centrá zdieľaných služieb sa tak postupne rozširujú do agendy aj vozového parku. Všetky ich činnosti sa priebežne porovnávajú, aby boli stabilným základom pre komplexné riešenie na úrovni samospráv v každom regióne Slovenska,“ uzavrel Kaliňák.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra spúšťa výzvu Bezpečné ulice, obciam rozdá na policajné autá 200-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo novú dotačnú výzvu „Bezpečné ulice“, ktorá má pomôcť samosprávam pôsobiacim v Centrách zdieľaných služieb prostredníctvom rozšírenia činnosti obecnej polície aj na susedné obce.
Posilnenie zabezpečenia
Ako ďalej rezort vnútra informoval, cieľom výzvy je konkrétne posilniť materiálno-technické zabezpečenie obecných polícií a vytvoriť lepšie podmienky na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia v obciach. Podmienkou je, aby obecná polícia zabezpečovala svoje služby minimálne pre dve obce, ktoré sú súčasťou príslušného Centra zdieľaných služieb.
„Bezpečnosť ľudí nemôže závisieť od toho, či žijú vo veľkom meste alebo v malej obci. Centrá zdieľaných služieb vytvárajú priestor na to, aby aj menšie samosprávy dokázali spoločne zabezpečovať služby, ktoré by samostatne poskytovať nevedeli alebo je to pre nich príliš nákladné a neudržateľné. Touto výzvou chceme podporiť konkrétne riešenie – aby obecné polície mali spoľahlivé vozidlá a mohli tak vykonávať svoju činnosť aj v ďalších obciach,“ uviedol štátny tajomník a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Motorové vozidlá
Dotáciu bude podľa neho možné použiť na obstaranie osobného motorového vozidla určeného na plnenie úloh obecnej polície. Oprávneným výdavkom bude aj označenie vozidla v súlade so zákonom o obecnej polícii, napríklad príslušnými polepmi s označením obecnej polície, názvom obce či erbom obce.
Výzva je určená obciam a mestám, ktoré sú zriaďovateľmi Centra zdieľaných služieb a tiež disponujú municipálnou políciou. Od nich sa podľa rezortu vnútra očakáva, že v rámci tohto projektu budú nové motorové vozidlo využívať v rámci svojej činnosti aj na území minimálne ďalších dvoch obcí, ktoré sú súčasťou Centra zdieľaných služieb a nedisponujú obecnou, respektíve mestskou políciou.
Spolupráca samospráv
Rozsah spolupráce pritom ministerstvo ponecháva na dohode samospráv. Minimálna výška dotácie na jedného žiadateľa je 15-tisíc eur, maximálna 17-tisíc eur. Celkový disponibilný objem finančných prostriedkov vo výzve podľa rezortu vnútra predstavuje 200-tisíc eur.
Žiadosti je možné predkladať do 12. októbra, pričom podrobné podmienky výzvy a potrebné formuláre sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR. „Centrá zdieľaných služieb už aktuálne disponujú vozidlom, ktoré má slúžiť expertom z Centier zdieľaných služieb, ktorí svoju agendu vykonávajú pre ďalšie obce. S rezortom zdravotníctva bola vyhlásená výzva na sociálno-zdravotnícke taxíky, ktorá sa aktuálne vyhodnocuje. Táto výzva je ďalšou podanou pomocnou rukou na podporu medziobecnej spolupráce. Pilotné Centrá zdieľaných služieb sa tak postupne rozširujú do agendy aj vozového parku. Všetky ich činnosti sa priebežne porovnávajú, aby boli stabilným základom pre komplexné riešenie na úrovni samospráv v každom regióne Slovenska,“ uzavrel Kaliňák.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra spúšťa výzvu Bezpečné ulice, obciam rozdá na policajné autá 200-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: centrum zdieľaných služieb Dotácie Obecná polícia Samosprávy štátny tajomník ministerstva vnútra
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