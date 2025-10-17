Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

17. októbra 2025

Najvyšší správny súd opätovne prejedná disciplinárnu vec sudcu Trubana


Najvyšší správny súd SR sa koncom novembra bude opätovne zaoberať prípadom sudcu Špecializovaného ...



66c5ad3d33c61770168396 676x451 17.10.2025 (SITA.sk) - Najvyšší správny súd SR sa koncom novembra bude opätovne zaoberať prípadom sudcu Špecializovaného trestného súdu a jeho súčasného predsedu Michala Trubana. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.

Zrušené rozhodnutie


Ústavný súd SR totiž v júni tohto roku zrušil rozhodnutie disciplinárneho senátu NSS SR, ktorý ešte v marci 2023 uznal Trubana za vinného zo závažného disciplinárneho previnenia a uložil mu trest zníženia platu o 50 percent na dobu šiestich mesiacov.

Ako v tejto súvislosti skonštatoval senát ÚS SR zložený z predsedu Petra Straku a sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša, v prípade došlo k porušeniu základného práva sťažovateľa na súdnu ochranu podľa Ústavy SR, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Vec preto ústavný súd vrátil na NSS SR na ďalšie konanie.

„Najvyšší správny súd SR je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania 959 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu,“ rozhodol ústavný súd.

Najvyšší správny súd v marci 2023 skonštatoval, že Truban sa nenamietnutím pre možnú zaujatosť pri rozhodovaní o väzbe obvineného podnikateľa Norberta Bödöra v roku 2020 dopustil závažného disciplinárneho previnenia, konkrétne porušenia povinností sudcu. Uložil mu trest zníženia platu o 50 percent na dobu šiestich mesiacov.

Disciplinárny senát


Návrh na disciplinárne stíhanie Trubana podali ešte v októbri 2020 bývalý šéf ŠTS Ján Hrubala a bývalý predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. V rámci disciplinárneho podania Hrubala a Mazák navrhli, aby sudcu preložili na súd nižšieho stupňa. Dôvodom bolo, že sa sudca nenamietol pre možnú zaujatosť pri rozhodovaní o väzbe podnikateľa Bödöra, obvineného v kauze Dobytkár. Vo výpovedi jedného zo svedkov v spise totiž figurovalo meno sudcu v súvislosti s vybavovaním dotácie pre penzión jeho rodiny.

„Disciplinárny senát túto vec posudzoval osobitne vnímavo a citlivo,“ povedal v marci 2023 predseda disciplinárneho senátu Michal Matulník. Pripomenul, že vo výpovedi Mareka Kodadu, ktorý je svedkom v kauze Dobytkár, sa meno sudcu Trubana spomínalo trikrát a navyše v spojení s osobami obvinenými z trestnej činnosti.

Je preto možné predpokladať, že sudca mohol mať záujem takúto výpoveď marginalizovať. Pokiaľ ide o uložený trest, senát podľa neho vychádzal zo strednej škály možností. „Cieľom disciplinárneho senátu nie je rituálne popraviť obvineného,“ zdôraznil Matulník.

Sudca Truban ešte v decembri 2022 uviedol pred súdom, že si nie je vedomý pochybenia. „Necítim sa byť vinný,“ povedal Truban s tým, že v čase rozhodovania o väzbe Norberta Bödöra k nemu nemal žiadny pomer a takisto nemal pomer k danej trestnej veci. Zároveň zdôraznil, že na jeho možnú zaujatosť nepoukazoval ani dozorový prokurátor prípadu.


Zdroj: SITA.sk - Najvyšší správny súd opätovne prejedná disciplinárnu vec sudcu Trubana © SITA Všetky práva vyhradené.

