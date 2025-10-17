|
Piatok 17.10.2025
Denník - Správy
17. októbra 2025
V okupovanej Chersonskej oblasti Ukrajinci zničili ruský raketomet Smerč
Tagy: vojna na Ukrajine
Ruský raketomet BM-30 Smerč zničili ukrajinskí vojaci z jednotky Lasar's Group. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedli to v piatok ...
17.10.2025 (SITA.sk) - Ruský raketomet BM-30 Smerč zničili ukrajinskí vojaci z jednotky Lasar's Group. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedli to v piatok ukrajinské obranné sily na juhu krajiny.
Zničený raketomet sa nachádzal v okupovanej časti Chersonskej oblasti takmer 50 kilometrov za frontovou líniou. Južné zoskupenie ukrajinskej armády zverejnilo aj videozábery zachytávajúce presný zásah a následnú detonáciu munície.
Operácia sa uskutočnila v zóne zodpovednosti Operačnej strategickej skupiny Juh.
