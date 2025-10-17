Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.10.2025
 Zo zahraničia

17. októbra 2025

V okupovanej Chersonskej oblasti Ukrajinci zničili ruský raketomet Smerč


Ruský raketomet BM-30 Smerč zničili ukrajinskí vojaci z jednotky Lasar's Group. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedli to v piatok ...



gettyimages 1132603549 1 676x427 17.10.2025 (SITA.sk) - Ruský raketomet BM-30 Smerč zničili ukrajinskí vojaci z jednotky Lasar's Group. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedli to v piatok ukrajinské obranné sily na juhu krajiny.


Zničený raketomet sa nachádzal v okupovanej časti Chersonskej oblasti takmer 50 kilometrov za frontovou líniou. Južné zoskupenie ukrajinskej armády zverejnilo aj videozábery zachytávajúce presný zásah a následnú detonáciu munície.

Operácia sa uskutočnila v zóne zodpovednosti Operačnej strategickej skupiny Juh.


Zdroj: SITA.sk - V okupovanej Chersonskej oblasti Ukrajinci zničili ruský raketomet Smerč © SITA Všetky práva vyhradené.

