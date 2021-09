Najvyšší správny súd pokračuje v hľadaní nových priestorov, pomôcť mu nedokáže ani samospráva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.9.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší správny súd SR (NSS SR) naďalej hľadá priestory, ktoré by boli vyhovujúce pre jeho potreby. Ako agentúru SITA informoval riaditeľ kancelárie predsedu súdu Norbert Ostró, pri hľadaní oslovili ústredné orgány štátnej správy ako aj orgány samosprávy v Bratislave.Žiaden z nich nedisponoval vyhovujúcimi priestormi. V súčasnosti súd pracuje na vyhodnocovaní ponúk a dostupných možností na trhu. „Najvyšší správny súd Slovenskej republiky od svojho vzniku aktívne pracuje na zabezpečení sídla súdu tak, aby sa z budovy na Župnom námestí vysťahoval v rovnakom čase, aký prezentoval aj Najvyšší súd Slovenskej republiky,“ dodal Ostró.Najvyšší súd minulý týždeň informoval o tom, že od 1. januára 2022 by chcel byť presťahovaný do dočasných priestorov v Petržalke na Panónskej ceste. Budova súdu na Župnom námestí v Bratislave, ktorá je v havarijnom stave, by sa totiž mala rekonštruovať.