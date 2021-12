Najvyšší správny súd sa v januári sťahuje do nových priestorov, sídliť bude v Ružinove

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.12.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší správny súd SR (NSS SR) začne v januári so sťahovaním do nových priestorov na Trenčianskej ulici v bratislavskom Ružinove, konkrétne do projektu Rozadol Office. V tlačovej správe o tom informoval Michal Hajtol, hovorca NSS SR.Súčasťou nového sídla súdu budú okrem pracovísk zamestnancov súdu aj tri pojednávacie miestnosti.„Kancelária NSS SR si budovu prenajme od spoločnosti TAM Properties III,“ spresnil Hajtol. Súd momentálne sídli v budove na Župnom námestí v bratislavskom Starom Meste.