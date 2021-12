Antivaxerovi nevyšiel pokus s falošnou rukou zo silikónu, sestrička mu na podvod okamžite prišla

Sestrička okamžite odhalila podvod

Muž chcel iba potvrdenie o očkovaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.12.2021 (Webnoviny.sk) - Muž v Taliansku čelí možnému obvineniu zo spáchania trestného činu, a to z poriadne bizarného dôvodu. Keď prišiel do vakcinačného centra, aby podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, snažil sa oklamať zdravotnú sestru tým, že nastavil falošnú ruku vyrobenú zo silikónu.Incident sa udial v meste Biella v severotalianskom regióne Piemont. Ako uviedla zdravotná sestra Filippa Bua, keď muž nastavil falošnú ruku, hneď si všimla, že niečo nie je v poriadku.„Cítila som, že pokožka bola studená a gumovitá. Jej farba bola zasa príliš svetlá,“ povedala pre talianske noviny Corriere della Sera.Pôvodne si myslela, že 57-ročný muž bol po amputácii a iba omylom nastavil nesprávnu ruku. Keď mu však nadvihla tričko, zbadala silikónovú ruku.„Okamžite som pochopila, že muž sa snaží vyhnúť očkovaniu pomocou silikónovej protézy. Dúfal, že mu do nej pichnem vakcínu,“ dodala zdravotná sestra.Muž podľa jej slov priznal, že sa nechce dať zaočkovať, iba získať potvrdenie o očkovaní, aby mohol podľa nových opatrení chodiť do reštaurácií, kín, divadiel a ďalších miest, do ktorých budú od pondelka púšťať iba zaočkovaných.Keďže spomenutý chlap pracuje ako zubný lekár, medzičasom mu už stihli pozastaviť činnosť, keďže v Taliansku sa vyžaduje, aby boli zdravotnícki pracovníci zaočkovaní.Taliansko má pomerne vysokú zaočkovanosť. Vakcináciu podstúpilo až 85 % oprávnenej populácie vo veku od 12 rokov. Najviac odporcov voči očkovaniu je však stále vo vekovej kategórii od 30 do 59 rokov, do ktorej spadá i spomenutý zubný lekár.