Najvyšší správny súd vytýčil prvé termíny pojednávaní so sudcami, začínajú v marci

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší správny súd SR vytýčil prvé termíny disciplinárnych pojednávaní so sudcami. Ako informoval hovorca súdu Michal Hajtol, prvé pojednávanie sa uskutoční 15. marca, a to vo veci odvolania sudcu M.K. V ten istý deň je so sudcom naplánované aj ďalšie verejné zasadnutie.„Najvyšší správny súd zároveň nariadil termín ústneho pojednávania so sudkyňou B. J., ktoré sa uskutoční 22. marca," povedal Hajtol. Dodal, že na najvyššom správnom súde sú aktuálne zriadené tri prvostupňové disciplinárne senáty a dva odvolacie disciplinárne senáty.Jednou z kompetencií novozriadeného Najvyššieho správneho súdu SR sú aj disciplinárne konania v prípade príslušníkov právnických profesií.