Správne konanie pre Kollárove návštevy v nemocnici skončilo, ministerstvo nezverejnilo výšku pokuty

Ministerstvo odmieta zverejniť výšku pokuty

Prijímal návštevy napriek zákazu

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Správne konanie voči Nemocnici sv. Michala v Bratislave v súvislosti s povolením návštev pre predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) sa právoplatne skončilo. Pre nadáciu Zastavme korupciu, ktorá podnet na nemocnicu podala, to potvrdilo Ministerstvo vnútra SR (MV SR), ktoré je zriaďovateľom nemocnice.Nadácia o tom informovala vo svojom blogu s tým, že ministerstvo odmieta zverejniť výšku pokuty, ktorú má nemocnica zaplatiť. Tlačové oddelenie MV SR nadácii vysvetlilo, že k typu sankcie, výške sankcie a najmä k zdôvodneniu konečného rozhodnutia vo veci sa bližšie vyjadrovať nemôže, nakoľko sa správne konanie týka a súvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacientovi nemocnice.Nadácia však s nesúhlasí s výkladom, že výška a druh sankcie sú informácie, ktoré podliehajú rovnakej ochrane ako zdravotný stav. Podľa zákona hrozí nemocnici za správny delikt, ktorého sa ako právnická osoba dopustila pokuta, do 20-tisíc eur.Boris Kollár bol účastníkom vážnej dopravnej nehody v sobotu 24. októbra 2020. Predsedu parlamentu po nehode previezli do Nemocnice sv. Michala v Bratislave. Počas nehody sa vo vozidle nachádzala aj bývalá finalistka Miss Universe SR Miroslava Fabušová.Kollár jej prítomnosť v aute neskôr vysvetľoval vo videu tak, že ho Fabušová oslovila so žiadosťou, aby ju odviezol do lekárne. Po tom, ako vysvitlo, že Kollár napriek zákazu návštev v nemocniciach prijímal návštevy, požiadal šéf parlamentu o prepustenie z nemocnice do domácej liečby. Hospitalizáciu ukončil 27. novembra 2020.Agentúra SITA požiadala Ministerstvo vnútra SR o vyjadrenie.