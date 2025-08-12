|
Najvyšší správny súd zamietol sťažnosť obce Varín, nezákonnosť názvu ulice Dr. J. Tisu je definitívna
Najvyšší správny súd SR zamietol kasačnú sťažnosť obce Varín v okrese Žilina podanú proti uzneseniu
12.8.2025 (SITA.sk) - Najvyšší správny súd SR zamietol kasačnú sťažnosť obce Varín v okrese Žilina podanú proti uzneseniu Správneho súdu v Banskej Bystrici, ktorým bola vyslovená nezákonnosť určenia názvu ulice Dr. J. Tisu v obci Varín. Ako ďalej informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová, uznesením Správneho súdu v Banskej Bystrici z 26. júna 2024 bolo v plnom rozsahu vyhovené žalobe, ktorú v tejto veci podala GP SR. Nezákonnosť určenia názvu uvedenej ulice v obci Varín je tak podľa prokuratúry definitívne potvrdená.
Správny súd v Banskej Bystrici v júni 2024 vyhovel v celom rozsahu žalobe prokurátora Generálnej prokuratúry SR, keď rozhodol, že napadnuté všeobecne záväzné nariadenie v časti, v ktorej obec Varín v okrese Žilina určuje názov Ulice Dr. Jozefa Tisu, nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Prokurátor v tejto veci podal ešte 30. mája 2022 obci Varín protest proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce z dôvodu, že určenie názvu Ulice Dr. Jozefa Tisu je v rozpore so zákonom.
Obecné zastupiteľstvo však na svojom zasadnutí konanom 19. júla 2022 podanému protestu prokurátora nevyhovelo, preto podal žalobu na súd. Obec Varín musí na základe rozhodnutia súdu ulicu premenovať v zákonom stanovenej lehote. Podľa prokuratúry názvom ulice obec porušovala zákon o obecnom zriadení, keďže jej názov nebol určený s prihliadnutím na významné nežijúce osobnosti, zároveň ide o názov urážajúci náboženské alebo národnostné cítenie, a navyše ide aj o jazykovo nesprávny názov.
Začiatkom roka 2022 zrušil vtedajší špeciálny prokurátor Daniel Lipšic na podklade podaných sťažností uznesenie o vznesení obvinenia voči desiatim poslancom obecného zastupiteľstva obce Varín, ktorí boli na základe pokynu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry obvinení z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Dôvodom bolo, že poslanci neodhlasovali zmenu názvu ulice v obci Varín, ktorá je pomenovaná po prezidentovi vojnového Slovenského štátu Jozefovi Tisovi.
Lipšic vo svojom zrušujúcom uznesení okrem iného uviedol, že objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd si vyžaduje, že páchateľ verejne prejavuje sympatie k danej skupine. Prejaviť sympatiu je tak podľa Lipšica možné len aktívnym konaním, verejné prejavenie sympatie nekonaním je z povahy veci nemožné.
