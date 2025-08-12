Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.8.2025
 Zo zahraničia

12. augusta 2025

Obyvateľov Chorvátska zobudilo zemetrasenie, triasol sa Split, Makarska aj ostrov Brač



Otrasy zeme zobudili v utorok skoro ráno obyvateľov mnohých miest chorvátskej Dalmácie. Zem sa triasla v Splite, Makarskej aj na ostrove Brač. Informuje o tom web Dnevnik. Zemetrasenie udrelo pri meste Livno ...



gettyimages 1306081643 676x451 12.8.2025 (SITA.sk) - Otrasy zeme zobudili v utorok skoro ráno obyvateľov mnohých miest chorvátskej Dalmácie. Zem sa triasla v Splite, Makarskej aj na ostrove Brač. Informuje o tom web Dnevnik.


Zemetrasenie udrelo pri meste Livno na juhu Bosny a Hercegoviny. Livno leží 58 kilometrov severovýchodne od Splitu. Otrasy s magnitúdou 2,5 zaznamenali o 3:28 ráno.

„Ako hrom v diaľke, o 3:28. Myslel som si, že niečo vybuchlo," komentoval otrasy jeden z obyvateľov. „Zobudilo nás to zo spánku, krátky a nepríjemný rachot, skrine sa triasli," uviedol iný. „Dobre to triaslo, krátko, ale silno," podelil sa so zážitkom ďalší.



Zdroj: SITA.sk - Obyvateľov Chorvátska zobudilo zemetrasenie, triasol sa Split, Makarska aj ostrov Brač © SITA Všetky práva vyhradené.

