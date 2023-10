Najvyšší správny súd zamietol volebnú žalobu z obce Žehra, vraj nebola dôvodná

Najvyšší súd žalobu zamietol

Významné zistenia

27.10.2023 (SITA.sk) - Najvyšší správny súd (NSS) SR zamietol volebnú žalobu z obce Žehra. Žalobca podľa volebného senátu nepreukázal také ovplyvnenie volieb, ktoré by spôsobilo ich nezákonnosť. Rozhodnutie senátu bolo jednomyseľné a je konečné. Žalobu podal po doplňujúcich voľbách v obci neúspešný uchádzač o post starostu.Žaloba podľa volebného senátu NSS SR nebola dôvodná, „keďže žalobcom uplatňované volebné vady nenadobudli intenzitu spôsobilú ovplyvniť či spochybniť výsledky volieb". NSS SR teda žalobu zamietol. Informoval o tom hovorca NSS SR Michal Hajtol. Žalobu podal po doplňujúcich voľbách v obci neúspešný uchádzač o post starostu.„Vo februári tohto roka senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vyhlásil voľby v obci Žehra za neplatné. Zo skutkového stavu zisteného v predmetnej veci bolo vtedy možno vyvodiť, že samotný výkon volebného práva, ako aj postup volebnej komisie pri zabezpečovaní hlasovania vo volebnej miestnosti v obci Žehra, bol v zásadnom rozpore s ústavnými a zákonnými požiadavkám," uvádza sa v tlačovej správe. Doplňujúce voľby sa konali 9. septembra 2023, o deväť dní na to obdržal tunajší súd novú volebnú žalobu.„V novom konaní vychádzal volebný senát z podanej žaloby a jej príloh, vyjadrenia žalovaného spolu s prílohami, zápisnice volebnej okrskovej komisie č. 1 a č. 2, ako aj zo zápisnice z miestnej volebnej komisie, no najmä z ustálenej rozhodovacej praxe Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky," priblížil Hajtol.Pre volebný senát bolo podstatným zistením to, že členstvo dvoch okrskových volebných komisií, aj miestna volebná komisia bez výhrad podpísali volebnú zápisnicu. Za ďalšie významné zistenie považoval senát skutočnosť, že rozdiel v počte hlasov medzi žalobcom a žalovaným bol 532, voči čomu žalobca nijako nenamietal.„Žalobca uviedol iba domnienku, že dochádzalo k manipulácii s hlasovacími lístkami, ale žiadnym spôsobom nepreukázal, že k tomu aj prišlo. Zároveň treba doplniť, že ani žiadna zo zápisníc neobsahuje záznam o nezrovnalostiach prípadných nezákonných skutočnostiach či pochybeniach," uviedol Hajtol.