Najvyšší súd bude spolupracovať so Suskovým ministerstvom pri kontrole systému prideľovania spisov

Podnet pre predmetnú previerku

Previerka funkcionality nebola nikdy spornou otázkou

Ministerstvo spravodlivosti vydalo poverenie

19.11.2024 (SITA.sk) - Najvyšší súd (NS) SR poskytne Ministerstvu spravodlivosti (MS) SR súčinnosť pri previerke centrálneho informačného systému, o ktorú minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ) požiadal v súvislosti s preverením funkcionality informačného systému "Súdny manažment".Ako informovala hovorkyňa súdu Alexandra Važanová , predseda najvyššieho súdu Ján Šikuta to v pondelok 18. novembra oznámil ministrovi. Zároveň ho opätovne požiadal o postúpenie podnetov či sťažností, na ktoré sa ministerstvo spravodlivosti v súvislosti s previerkou informačného systému odvoláva, aby ich mohol riadne vybaviť a preveriť ako orgán zodpovedný za prideľovanie vecí na najvyššom súde v súlade so zákonom."Ján Šikuta v tejto súvislosti poukazuje na doterajšiu komunikáciu medzi najvyšším súdom a rezortom spravodlivosti, z ktorej jednoznačne vyplýva, že podnetom pre predmetnú previerku majú byť konkrétne sťažnosti vyvolávajúce podozrenia z manipulácie pri prideľovaní spisov na najvyššom súde, pričom NS SR na rozdiel od ministerstva spravodlivosti týmito sťažnosťami doposiaľ nedisponuje," uviedla Važanová.Doplnila, že previerka funkcionality informačného systému, ktorá nie je kontrolou výkonu súdnictva, nebola nikdy spornou otázkou a v tomto rozsahu bol predseda najvyššieho súdu od začiatku pripravený poskytnúť ministerstvu spravodlivosti súčinnosť."Ján Šikuta preto víta ustálenie žiadosti zo strany ministerstva z pôvodnej požiadavky o vydanie celej databázy vedených konaní na súde, cez žiadosť o kontrolu náhodného prideľovania spisov senátu 5T Najvyššieho súdu SR, ktoré podľa predsedu presahovali nielen kontrolné právomoci ministerstva spravodlivosti, ale predstavovali by zásah do nezávislosti súdnej moci, až po aktuálnu žiadosť o previerku funkcionality informačného systému," dodala hovorkyňa.Ministerstvo spravodlivosti ešte v apríli potvrdilo, že v zmysle zákona o súdoch vydalo poverenie, cieľom ktorého malo byť preskúmanie náhodného výberu sudcov. Tým by sa mohli vyvrátiť podozrenia z toho, že v uplynulých rokoch existoval v polícii a súdnictve systém zneužívania trestného práva na politické ciele. Kontrola, ktorá sa mala začať v utorok 23. apríla 2024, však podľa rezortu zrealizovaná nebola, pretože ju zmarili zamestnanci súdu."Osoby konajúce za Najvyšší súd SR odmietli vykonanie kontroly podľa poverenia z dôvodu absencie kontrolných kompetencií ministerstva voči Najvyššiemu súdu SR, pričom sa odvolali na to, že z ustanovení zákona o súdoch nevyplývajú žiadne oprávnenia rezortu spravodlivosti vo vzťahu k súdu," citoval v apríli minister Boris Susko protokol, ktorý spísali na mieste zamestnanci ministerstva spravodlivosti.Minister ďalej upozornil, že takéto poverenie na vykonanie kontroly sa realizovalo v posledných piatich rokoch celkovo trikrát a nikdy predtým sa nestalo, aby ju niektorý z pracovníkov justície zmaril."Tu nejde o kontrolu konkrétnych súdnych konaní, tu ide o kontrolu správy súdu, do ktorého sa zahŕňa informačný systém, akým spôsobom narábajú s informačným systémom," vysvetlil minister Susko.