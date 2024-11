Slovenská politika nikdy nepracovala s toľkými privátnymi zdrojmi, najväčším mecenášom je Boris Kollár

Pomer štátnych a súkromných zdrojov

Získavanie pôžičiek

Najväčší podporovateľ

Peňažné dary

Pochybné financovanie

19.11.2024 (SITA.sk) - V slovenskej politike nikdy nebolo toľko privátnych zdrojov. Rekordný nárast súkromných zdrojov ukazuje aktualizovaná knižnica darcov a veriteľov politických strán od mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) Strany prijali v roku 2023 až 15,2 milióna eur z úverov a pôžičiek, darov, členského či v rámci bezodplatných plnení. Takáto suma prekonala dosiaľ najštedrejší rok 2019, v ktorom strany z privátnych zdrojov získali 10,7 milióna eur.Transparency spracovala viac ako 4 300 nových transakcií z výročných správ všetkých politických strán. Tie sú väčšinou v strojovo nespracovateľnom formáte, čo si vyžiadalo desiatky hodín úsilia dobrovoľníkov a analytikov organizácie. Verejnosti prístupná knižnica mapujúca slovenskú politiku za ostatné dve desaťročia aktuálne obsahuje už cez 19-tisíc záznamov celkovo 49 strán a hnutí.Objem priznaných súkromných zdrojov v politike stúpol z 56,7 milióna eur (za roky 2002 až 2022), na aktuálnych 71,9 milióna eur. Za rovnaké obdobie získali strany od štátu dovedna 295,7 milióna eur, do konca volebného obdobia stúpne táto suma až na 349 miliónov eur. Pomer štátnych a súkromných zdrojov pre strany je tak za posledné dve dekády orientačne asi 4:1 v prospech štátu.„Prevaha štátneho financovania pokračovala aj vlani. Za rekordným rokom z pohľadu súkromných financií sú predovšetkým vlaňajšie predčasné parlamentné voľby, ktoré strany stáli až 27 miliónov eur,“ informuje TIS.Až osem z 25 kandidujúcich strán investovalo do oslovovania voličov cez dva milióny eur, pričom tri strany museli staviť výlučne na privátne zdroje ( Hlas 2,8 milióna eur, Progresívne Slovensko 2,4 milióna a Demokrati 2,1 milióna). Pri ďalších dvoch - KDH Sme rodina , privátne financie prevažovali.Naopak, Smer hnutie Slovensko (bývalé OĽaNO) vďaka vysokým štátnym príspevkom nepotrebovali získať zo súkromnej sféry ani jedno euro. Stranám sa peniaze darilo získavať najmä prostredníctvom pôžičiek a úverov, ktoré predstavovali dokopy až 70 percent všetkých súkromných príjmov.Viac ako pol milióna eur si vlani muselo požičať až 10 strán. Najviac sa stranám darí získavať pôžičky od majetných podnikateľov. Najštedrejšími boli vlani spoluzakladateľ slovenského startupu Slido Peter Komorník, ktorý požičal Progresívnemu Slovensku (PS) až pol milióna eur, a výrobca výťahov Dezider Németh, ktorý poskytol rovnakú pôžičku strane Szövetség – Aliancia „V skutočnosti je rekordérom niekdajší spolumajiteľ Unipharmy Tomislav Jurik, ktorý poslal až 700-tisíc eur Kresťanskej únii cez eseročku Bojnická urbárska akciová spoločnosť. Za rizikový počin si nechal zaplatiť, jeho pôžička mala dojednaný 10-percentný úrok, Jurik tak zarobil desiatky tisíc,“ doplnila TIS.Celkovo najväčším podporovateľom za celé obdobie 2002 – 2023 je šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár . Ten doteraz hnutiu poskytol pôžičky a bezodplatné plnenia za 2,1 milióna eur. Na druhé miesto odsunul bývalého prezidenta Andreja Kisku , ktorý svojej bývalej strane Za ľudí požičal na rozbeh 1,7 milióna eur. Tretí je spolumajiteľ elektrodomu Nay Peter Zálešák , ktorý požičiaval aj daroval dovedna 1,4 milióna eur pre PS, Za ľudí a Team Bratislava.Bankový úver sa podarilo vlani získať jedine dvom stranám, a to Hlasu 2 milióny eur a Kresťanskodemokratickému hnutiu 698-tisíc eur. V získavaní darov bola najúspešnejšia strana Demokrati, ktorá vlani dokázala takto vyzbierať až 947-tisíc eur. PS sa podarilo presvedčiť najviac darcov, vlani získalo až 1 235 nevratných príspevkov v priemernej výške 264 eur.Dvom mecenášom politiky sa vlani podarilo predstihnúť dosiaľ najštedrejšieho dôchodcu Rudolfa Trávnička, ktorý v roku 2007 priniesol Hnutiu za demokratické Slovensko (HZDS) v igelitke 238-tisíc eur. Prekonal ho michalovský podnikateľ Ján Šubák, ktorý v kampani Demokratov utopil nepeňažné a peňažné dary v hodnote 300-tisíc eur. Necelých 100-tisíc eur mu strana, s ktorou sa medzičasom rozišiel, ešte dlží.Na druhé miesto sa dostal aktuálny podpredseda hnutia Republika Miroslav Suja s darmi, bezodplatnými plneniami a členskými príspevkami pre Ľudovú stranu Naše Slovensko a Republiku za 298-tisíc eur. Vlani Suja Republike priniesol až 247-tisíc eur, keď jej daroval 45-tisíc, ďalších 160-tisíc jej požičal a zároveň poskytol reklamné plochy v hodnote 42-tisíc eur.„Republiku sme už počas kampane kritizovali pre málo uveriteľné financovanie. Verejné zdroje nenaznačujú, že by sa Sujovým firmám darilo tak dobre, aby umožňovali podobnú štedrosť,“ poukazuje TIS.Otázniky vzbudzovalo aj financovanie Slovenskej národnej strany , ktorej volebná kampaň stála na veľkých pôžičkách ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (250-tisíc eur) a poslanca Rudolfa Huliaka (218-tisíc eur).