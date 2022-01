Najvyšší súd bude v pondelok rozhodovať o väzbe pre štvoricu z kauzy „Agentúra“

súd

Do väzby nevzali ani jedného obvineného

Po obvinenom policajtovi pátrajú

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - NajvyššíSR vytýčil na pondelok 31. januára verejné zasadnutie, na ktorom by mal rozhodovať o sťažnosti prokurátora proti nevzatiu do väzby štvorice obvinených z kauzy známej ako Agentúra . Vyplýva to z rozpisu pojednávaníŠpecializovaný trestnýv piatok 21. januára nevzal do väzby bývalého šéfa Inšpektorátu práce v Nitre Róberta B., bývalých príslušníkov Kriminálneho úradu finančnej správy Mariána Z. a Karola C. ako ani bývalého policajta Mária Š. Sudkyňa totiž ani u jedného zo štyroch obvinených nezistila dôvody kolúznej väzby, teda väzby pre hrozbu ovplyvňovania svedkov.U obvineného Karola C.zároveň nezistil ani dôvod útekovej väzby a u obvineného Mária Š. nebol zistený ani dôvod preventívnej väzby. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal proti rozhodnutiu sťažnosť.Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila v utorok 18. januára počas akcie Agentúra 12 osôb z 11 skutkov. Obvinené sú pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčnú trestnú činnosť a pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.Medzi obvinenými sú napríklad aj bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard S. alebo František D. ml., neprávoplatne odsúdený za objednávky vrážd na 25 rokov väzenia. Po obvinenom bývalom policajtovi Marekovi M. vyhlásili pátranie.