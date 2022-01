Žúrky na Downing Street môžu Johnsonovi „zlomiť väz“, porušenie protipandemických pravidiel vyšetruje polícia

Johnsona vyzývajú na odstúpenie

Premiér sa viackrát ospravedlnil

Rodinné stretnutie v kancelárii

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Londýnska polícia vyšetruje večierky na Downing Street počas lockdownu v roku 2020. Informovala o tom v utorok s tým, že sa snažia zistiť, či vládni predstavitelia porušili platné reštrikcie. Opäť tak zvýšili tlak na vládu premiéra Borisa Johnsona.Komisárka metropolitnej polície Cressida Dicková uviedla, že vyšetrujú „viacero udalostí“ na Downing Street, pretože spĺňajú požiadavky na vyšetrenie „najvážnejších a najzjavnejších“ porušení pravidiel súvisiacich s pandémiou.Johnsonova vláda sa dostala pod paľbu kritiky po tom, ako sa na verejnosť dostali informácie o akciách, ktoré údajne organizovali napriek tomu, že v celej krajine platil lockdown v súvislosti s pandémiou COVID-19 Johnsona v súvislosti s obvineniami viacerí vyzývajú na odstúpenie z funkcie predsedu vlády. Obrovský hnev verejnosti vyvolal najmä fakt, že na jar a v zime 2020, kedy sa večierky konali, platil v krajine prísny zákaz organizovať spoločenské stretnutia. Stopku dostali aj svadby, narodeninové oslavy či pohreby.Stretnutia vyšetruje aj druhá stála tajomníčka úradu vlády Sue Grayová, ktorá by mala svoju správu zverejniť ešte tento týždeň a podľa agentúry AP by mala byť kľúčová pre rozhodnutie, či môže Johnson zostať pri moci.Toto vyšetrovanie by malo pokračovať aj napriek zapojeniu polície, no zatiaľ nie je jasné, či Grayová v tejto súvislosti oznámenie svojich zistení neodloží na neskorší termín.Johnson sa síce za účasť na záhradnom večierku v máji 2020 ospravedlnil, no zároveň skonštatoval, že to bolo podľa neho pracovné stretnutie, ktoré spĺňalo vtedy platné nariadenia o sociálnych odstupoch.ITV News najnovšie v pondelok informovali, že Johnson sa v júni 2020 zúčastnil na narodeninovej párty v kancelárii na Downing Street a neskôr hostil priateľov vo svojom byte na poschodí.Premiérov úrad obvinenie odmietol s tým, že Johnson v ten večer len „v súlade s vtedajšími pravidlami privítal vonku malú skupinu príbuzných“.Takzvaný „partygate“ v Británii rozhneval množstvo ľudí, ktorí sa v rokoch 2020 až 2021 celé mesiace nesmeli stretávať s rodinou a priateľmi, aby sa zabránilo šíreniu COVID-19. Maximálne pokuty za porušenie opatrení v tom čase v Británii dosahovali 10-tisíc libier.