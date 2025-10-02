Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

02. októbra 2025

Najvyšší súd momentálne sídli v troch budovách, situácia je podľa Moznera neúnosná – VIDEO


Stav, v ktorom sa momentálne nachádza Najvyšší súd SR, je neúnosný, keďže sídli na troch rôznych miestach v Bratislave. Pre médiá to skonštatoval predseda súdu ...



najvyssi sud sr 676x451 2.10.2025 (SITA.sk) - Stav, v ktorom sa momentálne nachádza Najvyšší súd SR, je neúnosný, keďže sídli na troch rôznych miestach v Bratislave. Pre médiá to skonštatoval predseda súdu František Mozner, pričom pripomenul, že obchodnoprávne kolégium súdu sídli na Námestí SNP, Kancelária NS SR na Klobučníckej ulici a trestnoprávne a občianskoprávne kolégiá sú umiestnené na Panónskej ulici v Petržalke.


Budova v Petržalke pritom nie je súdnou budovou, ale prenajatou kancelárskou budovou s improvizovanými pojednávacími miestnosťami, čo je podľa Moznera nedôstojné pre akýkoľvek súd.

Racionálne riešenie


Najvyšší súd by sa podľa Moznera mal preto vrátiť do budovy na Župnom námestí, ktorá je v jeho správe, pričom je zámer, aby tam sídlil aj Najvyšší správny súd SR, ktorý je momentálne tiež situovaný v prenajatej kancelárskej budove. "Zhodli sme sa s predsedom NSS SR, že je to veľmi racionálne riešenie," povedal Mozner.

Budova, ktorá podľa neho momentálne nie je v používateľnom stave a potrebuje rekonštrukciu, bola pritom už navrhnutá pre dve inštitúcie. "Ten zámer je, že sa budú zdieľať spoločné priestory pre verejnosť a tie neverejné priestory budú samostatné," vysvetlil Mozner s tým, že tieto priestory budú podľa plánu stavebne oddelené.



Rekonštrukcia budovy


V prípade, že by najvyšší súd opätovne sídlil na Župnom námestí, budova na Námestí SNP by podľa Moznera mohla byť využitá na ubytovanie sudcov NS SR, ktorý nie sú z Bratislavy. O financovaní rekonštrukcie budovy na Župnom námestí sa pritom aktuálne vedú rokovania.

"Či je nejaká možnosť, aby sme minimálne časť rekonštrukcie vedeli zafinancovať z Európskych prostriedkov," doplnil šéf NS SR s tým, že náklady na rekonštrukciu budovy sú odhadované na 42,5 milióna eur.






Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd momentálne sídli v troch budovách, situácia je podľa Moznera neúnosná – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

