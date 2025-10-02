|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 2.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Levoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Podnikanie, ktoré sa oplatí: Lidl prináša Slovensku viac ako dve miliardy eur ročne
Tagy: Podnikanie PR
Obľúbený diskont patrí medzi najväčších zamestnávateľov, daňovníkov a partnerov domácich dodávateľov, o čom svedčí aj fakt, že podiel celkovej vygenerovanej hodnoty Lidlom na slovenskom HDP ...
Zdieľať
2.10.2025 (SITA.sk) - Obľúbený diskont patrí medzi najväčších zamestnávateľov, daňovníkov a partnerov domácich dodávateľov, o čom svedčí aj fakt, že podiel celkovej vygenerovanej hodnoty Lidlom na slovenskom HDP predstavuje 1,6%. Štúdia poradenskej spoločnosti Forvis Mazars potvrdzuje, že celková ekonomická hodnota vyvolaná aktivitami Lidla za obchodný rok 2024 prekročila hranicu dvoch miliárd eur.
Z prítomnosti reťazca na slovenskom trhu profitujú zamestnankyne a zamestnanci, súkromné firmy, verejné financie i tretí sektor. "Našou snahou je zmapovať a informovať verejnosť, aký vplyv má naše podnikanie na slovenské regióny, podniky, domácnosti či dodávateľov, a aký je vyvolaný ekonomický vplyv našich beneficientov," uviedla Kamila Klész, vedúca daňového úseku Lidl Slovenská republika.
Ročný prínos obľúbeného reťazca predstavuje – 2 038 502 203 eur. Pre lepšiu predstavu, za sumu, ktorú reťazec každoročne prináša Slovensku, by bolo možné napríklad financovať 3 400 nových elektrobusov alebo 2 900 nových trolejbusov či 15 500 nájomných bytov. Každé 1 euro distribuovanej ekonomickej hodnoty spoločnosti Lidl má teda na Slovensku potenciál vygenerovať dodatočných 58 centov pre slovenských beneficientov.
Ekonomická hodnota, ktorú Lidl v roku 2024 priniesol štátu, zahŕňa najmä odvody na daniach. V prípade miest ide o zaplatené miestne dane a platby mestským podnikom, zatiaľ čo tretí sektor profituje najmä z darov, ktoré dosiahli viac ako 1,3 milióna eur. Privátny sektor je najväčším prijímateľom ekonomickej hodnoty od Lidlu – vďaka rozsiahlej sieti dodávateľov naprieč Slovenskom reťazec podporuje ekonomický rast a lokálnu ekonomiku. Významnú časť predstavuje aj investícia do ľudského kapitálu. V roku 2024 Lidl vyplatil zamestnancom na mzdových nákladoch až 168 miliónov eur.
Maloobchod zvyčajne nie je vnímaný ako dôležitý sektor z pohľadu slovenskej ekonomiky. Dáta a analýzy však dokazujú presný opak. Lidl patrí medzi významných aktérov národného hospodárstva. Zmapovanie celkového ekonomického dopadu podnikania Lidla v slovenskej ekonomike či vyhodnotenie jeho pridanej hodnoty pre spoločnosť sa vyhodnocuje podľa viacerých metodík, akými sú napríklad Stakeholder Capitalism Metrics a GRI 201-1 či Leontievova produkčná funkcia.
Vďaka tomu mohli odborníci z nezávislej poradenskej spoločnosti Forvis Mazars v štúdii odhadnúť, aký má Lidl ekonomický prínos pre slovenské hospodárstvo. "Ak by Lidl na Slovensku neexistoval, pocítili by to v prvom rade výrobcovia slovenských potravín, ktorí vďaka Lidlu mali možnosť rozširovať svoj sortiment do všetkých 77 okresov, kde aktuálne pôsobí. Fakt, že Lidl je súčasťou medzinárodnej skupiny umožňuje týmto výrobcom ľahšie expandovať aj na iné trhy ako je ten slovenský, keďže slovenské výrobky exportuje aj do zahraničia. Ďalej by to pocítili najmä menšie sídla v celej krajine, kde Lidl prináša vyššiu súťaživosť o zákazníka a patrí medzi významných zamestnávateľov s vyspelou kultúrou starostlivosti o vlastných pracovníkov. V neposlednom rade by to tiež pocítil aj tretí sektor a mnohé zmysluplné komunitné iniciatívy, ktoré sú spolufinancované z darov Lidla," vysvetľuje Martin Dolinský, Senior Consultant Forvis Mazars.
V socioekonomickej štúdii sa nemeral priamy vplyv na spotrebiteľské správanie Slovákov. Lidl však svojou cenovou politikou a širokým sortimentom produktov zvyšuje ich dostupnosť pre široké spektrum spotrebiteľov a zároveň vytvára tlak na konkurenciu. "Spoločnosť, ktorá viac ako dve dekády pôsobí na slovenskom trhu so zameraním sa na slovenského spotrebiteľa, podľa môjho názoru ovplyvnila a pomohla nastaviť očakávania spotrebiteľa smerom k vnímaniu spravodlivej ceny za ponúkaný produkt a smerom k dostupnosti širšej škály tovarov, ktoré boli možno kedysi považované za luxusné a menej dostupné," zdôrazňuje M. Dolinský.
Reťazec na Slovensku prevádzkuje 175 predajní, tri distribučné centrá a centrálu, pričom zamestnáva viac ako 6 500 ľudí a prítomný je v 77 zo 79 okresov. "Sme dôležitou súčasťou národnej ekonomiky. Na Slovensku pôsobíme už 21 rokov a plánujeme tu zostať. Záleží nám na tejto krajine a významne prispievame k jej rozvoju. Patríme medzi najväčších investorov, zamestnávateľov a platcov dane," dodala K. Klész.
Lidl zároveň pravidelne investuje do spoločensky zodpovedných projektov, v ktorých preinvestoval už viac ako 20 miliónov eur. Pomáha napríklad obnovovať a čistiť slovenskú prírodu, podporuje zdravotne znevýhodnené deti, buduje detské ihriská a mestské parky a v potravinovej zbierke Podeľ sa a pomôž sa už podarilo vyzbierať potraviny v hodnote 2,7 milióna eur. Lidl si tiež dôsledne plní daňové povinnosti, pričom za obchodný rok 2024 zaplatil na daniach viac ako 2,9 milióna eur. Počas pôsobenia na Slovensku odviedol na daniach takmer 3,3 miliardy eur a už desaťkrát získal ocenenie Daňovník roka.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Podnikanie, ktoré sa oplatí: Lidl prináša Slovensku viac ako dve miliardy eur ročne © SITA Všetky práva vyhradené.
- Celková ekonomická hodnota (priama, nepriama a vyvolaná ekonomická hodnota dokopy) v slovenskej ekonomike v roku 2024 predstavovala 2 038 502 203 eur.
- Za túto sumu by bolo možné napríklad financovať 3 400 nových elektrobusov alebo 2 900 nových trolejbusov či 15 500 nájomných bytov
- Každé 1 euro distribuovanej ekonomickej hodnoty spoločnosti Lidl má na Slovensku potenciál vygenerovať dodatočných 58 centov pre slovenských beneficientov.
- Do spoločensky zodpovedných projektov Lidl už preinvestoval viac ako 20 miliónov eur.
- Obľúbený diskont už desaťkrát získal ocenenie Daňovník roka. Za obchodný rok 2024 zaplatil na daniach viac ako 2,9 milióna eur. Celkovo počas jeho pôsobenia na Slovensku odviedol na daniach takmer 3,3 miliardy eur.
Z prítomnosti reťazca na slovenskom trhu profitujú zamestnankyne a zamestnanci, súkromné firmy, verejné financie i tretí sektor. "Našou snahou je zmapovať a informovať verejnosť, aký vplyv má naše podnikanie na slovenské regióny, podniky, domácnosti či dodávateľov, a aký je vyvolaný ekonomický vplyv našich beneficientov," uviedla Kamila Klész, vedúca daňového úseku Lidl Slovenská republika.
Podpora ekonomického rastu a lokálnej ekonomiky
Ročný prínos obľúbeného reťazca predstavuje – 2 038 502 203 eur. Pre lepšiu predstavu, za sumu, ktorú reťazec každoročne prináša Slovensku, by bolo možné napríklad financovať 3 400 nových elektrobusov alebo 2 900 nových trolejbusov či 15 500 nájomných bytov. Každé 1 euro distribuovanej ekonomickej hodnoty spoločnosti Lidl má teda na Slovensku potenciál vygenerovať dodatočných 58 centov pre slovenských beneficientov.
Ekonomická hodnota, ktorú Lidl v roku 2024 priniesol štátu, zahŕňa najmä odvody na daniach. V prípade miest ide o zaplatené miestne dane a platby mestským podnikom, zatiaľ čo tretí sektor profituje najmä z darov, ktoré dosiahli viac ako 1,3 milióna eur. Privátny sektor je najväčším prijímateľom ekonomickej hodnoty od Lidlu – vďaka rozsiahlej sieti dodávateľov naprieč Slovenskom reťazec podporuje ekonomický rast a lokálnu ekonomiku. Významnú časť predstavuje aj investícia do ľudského kapitálu. V roku 2024 Lidl vyplatil zamestnancom na mzdových nákladoch až 168 miliónov eur.
Vplyv na celé Slovensko
Maloobchod zvyčajne nie je vnímaný ako dôležitý sektor z pohľadu slovenskej ekonomiky. Dáta a analýzy však dokazujú presný opak. Lidl patrí medzi významných aktérov národného hospodárstva. Zmapovanie celkového ekonomického dopadu podnikania Lidla v slovenskej ekonomike či vyhodnotenie jeho pridanej hodnoty pre spoločnosť sa vyhodnocuje podľa viacerých metodík, akými sú napríklad Stakeholder Capitalism Metrics a GRI 201-1 či Leontievova produkčná funkcia.
Vďaka tomu mohli odborníci z nezávislej poradenskej spoločnosti Forvis Mazars v štúdii odhadnúť, aký má Lidl ekonomický prínos pre slovenské hospodárstvo. "Ak by Lidl na Slovensku neexistoval, pocítili by to v prvom rade výrobcovia slovenských potravín, ktorí vďaka Lidlu mali možnosť rozširovať svoj sortiment do všetkých 77 okresov, kde aktuálne pôsobí. Fakt, že Lidl je súčasťou medzinárodnej skupiny umožňuje týmto výrobcom ľahšie expandovať aj na iné trhy ako je ten slovenský, keďže slovenské výrobky exportuje aj do zahraničia. Ďalej by to pocítili najmä menšie sídla v celej krajine, kde Lidl prináša vyššiu súťaživosť o zákazníka a patrí medzi významných zamestnávateľov s vyspelou kultúrou starostlivosti o vlastných pracovníkov. V neposlednom rade by to tiež pocítil aj tretí sektor a mnohé zmysluplné komunitné iniciatívy, ktoré sú spolufinancované z darov Lidla," vysvetľuje Martin Dolinský, Senior Consultant Forvis Mazars.
V socioekonomickej štúdii sa nemeral priamy vplyv na spotrebiteľské správanie Slovákov. Lidl však svojou cenovou politikou a širokým sortimentom produktov zvyšuje ich dostupnosť pre široké spektrum spotrebiteľov a zároveň vytvára tlak na konkurenciu. "Spoločnosť, ktorá viac ako dve dekády pôsobí na slovenskom trhu so zameraním sa na slovenského spotrebiteľa, podľa môjho názoru ovplyvnila a pomohla nastaviť očakávania spotrebiteľa smerom k vnímaniu spravodlivej ceny za ponúkaný produkt a smerom k dostupnosti širšej škály tovarov, ktoré boli možno kedysi považované za luxusné a menej dostupné," zdôrazňuje M. Dolinský.
Investície do zodpovedných projektov
Reťazec na Slovensku prevádzkuje 175 predajní, tri distribučné centrá a centrálu, pričom zamestnáva viac ako 6 500 ľudí a prítomný je v 77 zo 79 okresov. "Sme dôležitou súčasťou národnej ekonomiky. Na Slovensku pôsobíme už 21 rokov a plánujeme tu zostať. Záleží nám na tejto krajine a významne prispievame k jej rozvoju. Patríme medzi najväčších investorov, zamestnávateľov a platcov dane," dodala K. Klész.
Lidl zároveň pravidelne investuje do spoločensky zodpovedných projektov, v ktorých preinvestoval už viac ako 20 miliónov eur. Pomáha napríklad obnovovať a čistiť slovenskú prírodu, podporuje zdravotne znevýhodnené deti, buduje detské ihriská a mestské parky a v potravinovej zbierke Podeľ sa a pomôž sa už podarilo vyzbierať potraviny v hodnote 2,7 milióna eur. Lidl si tiež dôsledne plní daňové povinnosti, pričom za obchodný rok 2024 zaplatil na daniach viac ako 2,9 milióna eur. Počas pôsobenia na Slovensku odviedol na daniach takmer 3,3 miliardy eur a už desaťkrát získal ocenenie Daňovník roka.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Podnikanie, ktoré sa oplatí: Lidl prináša Slovensku viac ako dve miliardy eur ročne © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Podnikanie PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V obci Sady nad Torysou horel autobus, chytilo sa aj nákladné auto – FOTO
V obci Sady nad Torysou horel autobus, chytilo sa aj nákladné auto – FOTO
<< predchádzajúci článok
Najvyšší súd momentálne sídli v troch budovách, situácia je podľa Moznera neúnosná – VIDEO
Najvyšší súd momentálne sídli v troch budovách, situácia je podľa Moznera neúnosná – VIDEO