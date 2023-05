Najvyšší súd nemá vlastné dôstojné miesto, Šikuta označil situáciu za európsky unikát

Roky nemá vlastné sídlo

Sídli na štyroch lokalitách

13.5.2023 (SITA.sk) - Pre kvalitný výkon súdnictva je dôležité aj materiálno-technické zázemie. Uviedol to predseda Najvyššieho súdu (NS) SR Ján Šikuta pri príležitosti tohtotýždňového stretnutia predsedníctva Siete predsedov najvyšších súdov členských štátov Európskej únie v Bratislave.Ako informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová , Šikutu mrzí, že je to práve Najvyšší súd SR, ktorý roky nemá vlastné dôstojné sídlo. Situáciu zároveň označil za európsky unikát.„Stav, keď najvyšší súd roky nemá vlastné sídlo a musí svoju činnosť reálne vykonávať v štyroch rôznych budovách, nie je trvalo udržateľný," zdôraznil Šikuta.Šéf najvyššieho súdu ešte v septembri 2021 oznámil, že súd sa bude dočasne sťahovať do prenajatých priestorov. Budovu súdu na Župnom námestí v Bratislave, ktorá bola v havarijnom stave, bolo totiž potrebné rekonštruovať.Následne v júni 2022 uviedol, že náklady na rekonštrukciu budovy sú odhadované na približne 25 miliónov eur. Najvyšší súd momentálne sídli na štyroch rôznych lokalitách.