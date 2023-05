Ruské sily sa neorganizovane stiahli z južnej pozície Bachmutu

Frontová línia

Obmedzená bojová efektívnosť

13.5.2023 (SITA.sk) - Časti ruskej 72. samostatnej motostreleckej brigády sa v priebehu posledných štyroch dní pravdepodobne „neorganizovane" stiahli zo svojich pozícii na južnom krídle východoukrajinského mesta Bachmut.Uviedlo to v správe o vývoji vojny na Ukrajine zverejnenej v sobotu britské ministerstvo obrany. Informuje o tom web Kyiv Independent.Oblasť, ktorú opäť získala Ukrajina, bola podľa britského rezortu obrany ruským predmostím na západnom brehu kanála Donec-Donbas, ktorý v častiach niektorých sektorov tvorí frontovú líniu a má určitý taktický význam.Ruská 72. samostatná motostrelecká brigáda je súčasťou ruského 3. armádneho zboru, ktorý má povesť zboru so slabou morálkou a obmedzenou bojovou efektívnosťou, konštatovalo britské ministerstvo obrany.Jeho nasadenie poukazuje na to, že Rusko má vážny nedostatok kvalitných bojových jednotiek, dodal rezort.