Najvyšší súd opäť zrušil termín zasadnutia, expolicajt Kučerka sa pred súd dostane asi až koncom júla

Azyl v Bosne a Hercegovine

Proti verdiktu sa odvolal

Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici uznal v marci minulého roku bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry za vinného z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.

13.6.2023 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR opätovne zrušil termíny verejného zasadnutia v prípade expolicajta Mariána Kučerku . Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, zrušené sú termíny vytýčené na 15. a 29. júna a tiež 13. júla. V platnosti zatiaľ ostáva termín zasadnutia vytýčený na 27. júla.Bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry , ktorý je neprávoplatne odsúdený za prijímanie úplatku, sa momentálne nachádza v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl. Dôvodom je podľa expolicajta to, že na Slovensku čelí nespravodlivému politickému procesu. Miestne orgány ho začiatkom februára zadržali, keďže je na neho vydaný európsky zatykač, sudca v Sarajeve ho však po výsluchu prepustil na slobodu.Expolicajt sa opakovane nedostavil na zasadnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý mal rozhodnúť o jeho odvolaní proti neprávoplatnému odsúdeniu za prijímanie úplatku. Súd tak musel postupne odročiť alebo zrušiť už 12 termínov verejných zasadnutí. Marián Kučerka neúčasť ospravedlňoval zlým zdravotným stavom a následne azylovým konaním v Bosne a Hercegovine.Zároveň mu uložil úhrnný trest 11 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, a tiež trest prepadnutia majetku, ako aj ochranný dohľad vo výmere jeden rok. Marián Kučerka, ktorého obvinili v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš, sa proti verdiktu odvolal.