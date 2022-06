Najvyšší súd platí za priestory vysoké nájmy, na rekonštrukciu jeho sídla nie sú peniaze ani z plánu obnovy

Sídlia na štyroch rôznych miestach

Bez peňazí nevedia rekonštruovať

Ministerka nemá dosť peňazí

20.6.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyššiemu súdu SR hrozí, že rekonštrukcia jeho sídla na Župnom námestí v Bratislave nebude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti Európskej únie.Na pondelňajšom stretnutí s médiami to povedal predseda súdu Ján Šikuta . Zároveň doplnil, že náklady na rekonštrukciu budovy sú odhadované približne na 25 miliónov eur.Najvyšší súd sa z priestorov na Župnom námestí vysťahoval začiatkom tohto roku, pričom momentálne sídli na štyroch rôznych lokalitách. „Tá budova bola a je vo veľmi zlom stave," povedal Šikuta.Súčasná situácia je však podľa neho tiež dlhodobo neúnosná, keďže súd platí vysoké komerčné nájmy za prenajaté priestory. Tie podľa neho ročne dosahujú takmer milión eur.„Ak nebudú peniaze z plánu obnovy, musíme jednať ďalej a žiadať peniaze zo štátneho rozpočtu," skonštatoval Šikuta.Predseda najvyššieho súdu doplnil, že ak nemá súd isté peniaze, nemôže ani plánovať rekonštrukciu. „Slovensko má len jeden najvyšší súd," povedal Šikuta s tým, že inštitúcia so skoro 300 zamestnancami nemôže „iba prežívať".„Zvládame to, ale chceli sme, aby táto situácia bola čo najkratšia," skonštatoval šéf najvyššieho súdu. Zároveň povedal, že situáciu bude riešiť aj s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (nom. SaS ).„My sa budeme snažiť, ak sa bude robiť nejaká revízia plánu obnovy, do toho vstúpiť a deklarovať, že sme súčasťou reforiem," dodal Šikuta.Ministerka spravodlivosti v pondelok v reakcii pre médiá uviedla, že finančné prostriedky určené z plánu obnovy pre justíciu sú určené primárne na tie výdavky, ktoré sú spojené s reformou súdnej mapy.„To znamená, sú to primárne výdavky prvostupňových súdov, odvolacích súdov a potom chceme pokryť aj výdavky Najvyššieho správneho súdu SR ako výsledku kľúčovej ústavnej zmeny," uviedla Kolíková.Podľa nej je na reformy v justícii z plánu obnovy vyčlenených približne 260 miliónov eur, tento balík však bude krátený. „Je neviem pokryť všetko v rámci plánu obnovy a odolnosti. Nemám na to dosť peňazí," dodala Kolíková.