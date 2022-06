Nezamestnanosť na Slovensku klesla, minister Krajniak hovorí o dobrom výsledku (video)

Pandémia a vojna na Ukrajine

Najviac voľných pracovných miest

20.6.2022 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v máji klesla o 0,19 percentuálneho bodu na 6,35 percenta. Na pondelkovej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak Sme rodina ).Pokles miery nezamestnanosti sa podľa neho zrýchlil medzimesačne, aj medziročne. Očakáva, že miera nezamestnanosti sa v nasledujúcich mesiacoch stabilizuje. „Neočakávam pokles nezamestnanosti v júni a v júli, keďže do evidencie prichádzajú absolventi," povedal.Miera evidovanej nezamestnanosti podľa Krajniaka v máji medziročne klesla o 1,57 percentuálneho bodu, čo je zníženie počtu evidovaných nezamestnaných o 45,7 tisíca osôb na 171,4 tisíca ľudí. „Vzhľadom na to, že sme absolvovali ďalšie pandemické vlny a že sa nám začala vojna na Ukrajine , tak to považujem za veľmi dobrý výsledok," povedal.Miera nezamestnanosti pritom podľa neho najviac klesala v okresoch Sobrance, Bardejov, Michalovce a Revúca, teda na východe a juhovýchode Slovenska. Mierny nárast miery nezamestnanosti nastal v minulom mesiaci len v okresoch Gelnica a Hlohovec. Už len v Prešovskom kraji je podľa Krajniaka miera nezamestnanosti nad hranicou 10 percent.Generálny riaditeľ ústredia práce Karol Zimmer poukázal na to, že v minulom mesiaci si našlo prácu 12,7 tisíca občanov Slovenska a takmer 2,4 tisíca odídencov z Ukrajiny. Spolu sa tak v máji zamestnalo cez 15-tisíc osôb. Naopak, počet voľných pracovných miest na Slovensku klesá.V máji sa počet voľných pracovných miest znížil o 4,6 tisíca na 82,2 tisíca voľných miest. Najviac voľných pracovných miest je v Bratislavskom kraji, najmenej v Košickom kraji.