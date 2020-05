Najvyšší súd potvrdil väzenie u expracovníka na ministerstve za machinácie pri verejnom obstarávaní

Zamietol odvolanie prokurátorky

4.5.2020 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR (NS SR) potvrdil vinu bývalého úradníka ministerstva vnútra Ľuboslava D. za machinácie pri verejných obstarávaniach.Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová, senát v zložení z predsedu Juraja Klimenta a sudcov Petra Szaba a Petra Štifta na verejnom zasadnutí vo štvrtok 30. apríla rozhodol tak, že rozsudok prvostupňového súdu z februára minulého roku v celom rozsahu zrušil a na upravenom skutkovom základe uznal obžalovaného vinným z pokračovacieho zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.Za to mu ponechal pôvodný Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) uložený trest odňatia slobody vo výmere šesť rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, peňažný trest vo výmere 20-tisíc eur s náhradným trestom vo výmere jedného roka a trest zákazu činnosti spočívajúceho vo výkone zamestnania, povolania a funkcie štátneho zamestnanca a zamestnanca vo verejnej službe v trvaní päť rokov.„Keďže v tomto rozsahu je trestná vec obžalovaného Ľuboslava D. právoplatná, predseda senátu ihneď nariadil výkon trestu odňatia slobody a vydal tiež príkaz na dodanie Ľuboslava D. do výkonu trestu odňatia slobody,“ povedala Važanová. Pokiaľ ide o obžalobu voči Ľuboslavovi D. pre skutok legalizácie príjmov z trestnej činnosti, v tomto bode NS SR vec vrátil ŠTS na nové konanie a rozhodnutie.Prvostupňový súd má tiež opakovane rozhodnúť o obžalovanom Pavlovi Ž., ktorý bol neprávoplatne odsúdený na päť rokov väzenia.„Súd tiež ako nedôvodné zamietol odvolanie prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry vo vzťahu k obžalovaným Kataríne I., Jánovi I. a Márii Ž. V tomto rozsahu je teda oslobodzujúci rozsudok Špecializovaného trestného súdu právoplatný,“ doplnila Važanová. Dodala, že najvyšší súd odkázal Ministerstvo vnútra SR so svojím nárokom na náhradu škody na civilný proces.Nepodmienečné tresty odňatia slobody na šesť rokov pre bývalého vedúceho oddelenia na ministerstve vnútra Ľuboslava D. a päť rokov pre nitrianskeho podnikateľa Pavla Ž. uložil v kauze machinácií pri verejných obstarávaniach pre ministerstvo vnútra senát na pracovisku ŠTS v Banskej Bystrici vo februári 2019.Okrem trestov odňatia slobody senát uložil obom aj peňažný trest 20-tisíc eur a bývalému ministerskému pracovníkovi aj zákaz činnosti vo verejnej správe na päť rokov.Prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry v tejto veci žalovala päť osôb. Ľuboslav D. bol vedúci oddelenia materiálno-technického zabezpečenia sekcie ekonomiky na Ministerstve vnútra SR. Obžaloba mu kládla za vinu pokračovací zločin machinácie pri verejnom obstarávaní v súbehu so zneužívaním právomoci verejného činiteľa a obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Pavol Ž. bol podnikateľom v Nitre a pôsobil ako konateľ spoločnosti s r.o. Petris Slovakia. Podľa obžaloby spáchal pokračovací zločin machinácie pri verejnom obstarávaní v súbehu s pokračovacím zločinom podplácania.Ďalšími obžalovanými bola podnikateľka z obce Zbehy, manželka Ľuboslava D. a jej otec. Trio spolu s Pavlom Ž. podľa obžaloby spáchalo obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Všetci obžalovaní počas súdneho procesu vyhlásili, že sú nevinní a odmietli vypovedať.Podľa obžaloby Ľuboslav D. po dohode s Pavlom Ž. od začiatku roku 2009 do 22. marca 2011 zorganizovali 142 verejných obstarávaní, ktorých predmetom boli rôzne veci a služby pre rezort vnútra. Za to, že zákazky dostali nimi vybrané firmy, Ľuboslav D. dostal od Pavla Ž. formou províznych faktúr úplatok najmenej 239-tisíc eur. Žalobca vyčíslil, že v inkriminovanom období dosiahli zákazky hodnotu najmenej 2,5 milióna eur.Senát ŠTS vykonal vo veci rozsiahle dokazovanie, ktoré potvrdilo, že Ľuboslav D. a Pavol Ž. urobili machinácie v 142 prípadoch. Nepreukázalo sa však, že Pavol Ž. Ľuboslava D. podplácal. Súd uznal vinu u Ľuboslava D. za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a za zneužitie právomoci verejného činiteľa a u Pavla Ž. za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní. Ostatných troch obžalovaných spod obžaloby oslobodil. Prokurátorka následne proti rozhodnutiu podala odvolanie.