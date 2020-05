Trump predpokladá, že pandémii koronavírusu podľahne viac ako 100-tisíc Američanov

Ochoreniu podľahlo viac ako 67-tisíc ľudí

4.5.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump varoval, že koronavírusu by v Spojených štátoch mohlo podľahnúť až 100-tisíc ľudí. Zároveň opätovne odmietol, že by jeho administratíva reagovala na krízovú situáciu príliš pomaly.Ochoreniu COVID-19 podľahlo v USA doteraz už viac než 67-tisíc ľudí. Prezident sa však vyjadril optimisticky k vývoju novej vakcíny, pričom naznačil, že k dispozícii by mohla byť už koncom tohto roka. Experti však hovoria o 12 až 18 mesiacoch príprav."Myslím si, že budeme mať vakcínu do konca roka," vyhlásil Trump pre televíziu Fox News. "Lekári by povedali, že by som to nemal hovoriť. Hovorím, čo si myslím... Myslím si, že budeme mať vakcínu skôr skôr než neskôr."Medzi expertmi, ktorí tento optimistický odhad nezdieľajú, je napríklad doktor Anthony Fauci, popredný americký expert na infekčné ochorenia.Fauci už skôr povedal, že vývoj vakcíny bude trvať do 18 mesiacov. K tomuto názoru sa prikláňajú aj ďalší odborníci, podľa ktorých je šanca na získanie efektívnej vakcíny alebo liečby v časovom rámci do jedného roka "mimoriadne nízka".