Najvyšší súd potvrdil vinu Mikuláša Varehu v starej kauze krátenia dane

Škody vyčíslili na milióny korún

Trestná činnosť sa diala v rokoch 2008 až 2011

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR (NS SR) na štvrtkovom verejnom zasadnutí potvrdil vinu podnikateľa Mikuláša Varehu v starej kauze skrátenia dane. Mediálne známy podnikateľ v kauze týkajúcej sa predstieraného vývozu čerpadiel do Ruska figuroval s dvomi ďalšími obžalovanými.„Senát v zložení predsedu senátu Juraja Klimenta a sudcov Petra Hatalu a Petra Štifta na dnešnom verejnom zasadnutí o odvolaniach prokurátora Krajskej prokuratúry Košice a obžalovaných Mikuláša V. a Stanislava L. rozhodol tak, že napadnutý rozsudok Krajského súdu v Košiciach v prípade Andreja L. zrušil a vec v tomto rozsahu vrátil Krajskému súdu v Košiciach na nové konanie a rozhodnutie. Zároveň súd odvolania Mikuláša V. a Stanislava L. zamietol ako nedôvodné," uviedla pre agentúru SITA Zuzana Maslišová z komunikačného referátu NS SR.V júni 2019 Krajský súd v Košiciach uznal podnikateľa Mikuláša Varehu za vinného z trestného činu krátenia dane, trest mu však neuložil, keďže bol v tej dobe vo výkone trestu pre inú kauzu. Prípad sa týka predstieraného vývozu 446 čerpadiel do Ruska v roku 1999.Škoda štátu v súvislosti s vratkou DPH bola vyčíslená na 5,6 milióna vtedajších korún. Spolu s ním v prípade figurovali Stanislav Lechman a Andrej L., ktorí podľa prokuratúry ako colníci zneužili právomoci verejného činiteľa. Krajský súd v tomto prípade rozhodol niekoľkokrát, odvolací súd však zakaždým rozsudok zrušil a vrátil prípad krajskému súdu na ďalšie konanie.Predseda odvolacieho senátu Juraj Kliment dnes v tejto súvislosti zdôraznil, že nebyť procesných a hmotnoprávnych pochybení v prvom rozsudku Krajského súdu v Košiciach z roku 2007, obžalovaný by bol dávno za svoju daňovú trestnú činnosť odsúdený a nemal by tak možnosť trestnú činnosť na identickom „mode operandi" páchať aj v rokoch 2008 až 2010, keď bola Slovenskej republike spôsobená škoda vo výške viac ako 58 miliónov eur.Odsúdeného podnikateľa Mikuláša Varehu v decembri minulého roku podmienečne prepustili z výkonu trestu, ktorý si odpykával v sabinovskom väzení. Najvyšší súd SR podnikateľovi vo februári 2014 na verejnom zasadnutí potvrdil trest odňatia slobody na 11 rokov, ktorý mu uložil Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Najvyšší súd Varehovi potvrdil aj peňažný trest 100-tisíc eur.„Pán Zemplína“ bol konateľom a spoločníkom v takmer 80 firmách, ktoré vytvoril, aby mohli vzájomne obchodovať. Trestná činnosť sa diala v rokoch 2008 až 2011 najmä v okrese Trebišov. Pri obchodoch s euroočkami a lykožrútmi išlo o spoločnosti Shen Tian, TVX SK, BRSC, Global-Mix, Venikom, Baravin a iné.Podľa súdu Mikuláš Vareha vytvoril v rámci svojich firiem „daňový raj“, keďže ich zaťažoval DPH vo výške 16, maximálne 17 percent. Podľa výsledkov vyšetrovania sa Vareha dopustil 24 čiastkových skutkov krátenia alebo neodvedenia dane, v dôsledku čoho štátu spôsobil škodu za skoro 60 miliónov eur. Keďže Vareha v stanovenej lehote nezaplatil peňažný trest, Špeciálny trestný súd v roku 2015 rozhodol o premene trestu, takže odsúdenému pribudlo ďalších 12 mesiacov vo väzení.