Najvyšší súd potvrdil vodičovi mafiána Nigutu trest, odsedí si 15 rokov za pokus o vraždu

. Podnikateľ streľbu prežil, ale vozidlo s Nigutom havarovalo a Hojsák v ňom zostal zakliesnený.

14.4.2021 (Webnoviny.sk) - V kauze neúspešného pokusu o úkladnú vraždu z roku 2013 v stredu Najvyšší súd SR (NS SR) potvrdil 15-ročný trest väzenia pre obžalovaného Gabriela Hojsáka. Zamietol tak odvolania obžalovaného aj prokurátora proti verdiktu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) , keďže ten podľa odvolacieho súdu postupoval v prípade správne. Rozhodnutie NS SR je právoplatné.Senát ŠTS v Banskej Bystrici v tomto prípade uložil Hojsákovi v januári 2020 trest 15 rokov väzenia. Uznal ho totiž za vinného z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu v spolupáchateľstve. Obžaloba súvisela so streľbou na Mariána K. z Gelnice, ktorá sa odohrala 9. augusta 2013 na ceste z rekreačného strediska Jahodná do Košíc.Gabriel Hojsák bol podľa obžaloby vodičom auta, z ktorého strieľal Róbert Nigut , zvaný Luciano, člen skupiny Róberta Okoličányho Proti rozsudku podali odvolanie obžalovaný aj prokurátor. Zatiaľ čo prokurátor požadoval sprísnenie trestu, Hojsák žiadal oslobodenie, prípadne opätovné prejednanie prípadu zo strany ŠTS.Obžalovaný zároveň na začiatku stredajšieho verejného zasadnutia žiadal jeho odročenie, pretože jeho advokát sa ospravedlnil pre práceneschopnosť. Náhradný obhajca ustanovený súdom podľa neho totiž nie je dostatočne oboznámený zo spisovým materiálom. Keď mu súd nevyhovel, požiadal o konanie v neprítomnosti a eskorta ho odviedla.Podľa obžaloby chcel Nigut, na ktorého je vydaný európsky a medzinárodný zatykač, zavraždiť Mariána K. na objednávku ďalšej osoby. Hojsák mu robil vodiča a v procese s Nigutom vystupoval ako korunný svedok. Nigut, ktorého medzitým odsúdili na doživotie v procese so skupinou Róberta Okoličányho, je od inkriminovaného dňa na úteku.Auto BMW podľa výsledkov vyšetrovania šoféroval Hojsák a Nigut sedel vzadu. V inkriminovanú noc čakali na ceste z Jahodnej na Mariána K., ktorý tadiaľ jazdieval na svojom Ford Galaxy do práce v Košiciach. Keď sa BMW dostalo na úroveň Forda, Nigut strieľal dávkami na Mariána K., ktorý utrpel zranenia tváre a hrudníka, ale nie smrteľné. Po streľbe auto zastavil a ušiel.Vozidlo BMW pokračovalo, ale potom sa vrátilo a v ostrej zákrute havarovalo. Vodič Hojsák, ktorý tvrdil, že mu Nigut zakryl oči, pri havárii ostal zakliesnený, zranený vo vozidle a vyslobodili ho až hasiči. Vodič ako svedok uviedol, že Nigut mal so sebou dva samopaly, jeden zostal po akcii v BMW. Obaja boli maskovaní.Nigut sa podľa rozsudku na vraždu Mariána K. dlhodobo pripravoval. Zabezpečil si samopal škorpión bez evidenčného čísla, tlmič a ukradnuté auto BMW X5 s prestriekanou karosériou, fóliami na oknách, českým evidenčným číslom a interiérom vystriekaným prípravkom proti zisteniu DNA. Hojsák však na pojednávaní povedal svoju verziu priebehu udalosti.Vyhlásil, že o žiadnej úkladnej vražde nevedel a na jej príprave sa nepodieľal. Deň pred útokom na podnikateľa bol na rybách a Nigut ho oslovil ako šoféra, že ho potrebuje na druhý deň. V aute sedel Nigut vzadu a Gabriel Hojsák tvrdil, že nevedel, čo robí. Neskôr na podnet polície vypovedal proti Nigutovi a aj s rodinou sa dostal do programu ochrany svedkov.