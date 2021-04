Popradská firma sa nevzdá úrokov z omeškania po vyhranom súde, mesto jej už vyplatilo 361-tisíc eur

Spoločnosť sa odmietla stretnúť s poslancami

Schránková firma

14.4.2021 (Webnoviny.sk) - Popradská spoločnosť Autodiely Slovakia sa nevzdá úrokov z omeškania v rámci vyhratého súdneho sporu s mestom Poprad. Uviedla to vo svojom vyjadrení adresovanom mestu, ktoré v stredu počas zasadnutia mestského zastupiteľstva prečítal primátor Anton Danko . K tomuto kroku ju ešte v marci verejne vyzvala poslankyňa zastupiteľstva Helena Mezenská Ide o súdny spor trvajúci 19 rokov, a mesto má po rozhodnutí súdu dvom spoločnostiam zaplatiť dokopy viac ako 800-tisíc eur. Primátor zároveň skonštatoval, že pre mesto ide o uzatvorenú vec, keďže samospráva v utorok 13. apríla poukázala spoločnosti Autodiely čiastku za úroky vo výške viac ako 361-tisíc eur.„Nemôžeme akceptovať žiadosť, respektíve výzvu na odpustenie úrokov z omeškania, ktoré našej spoločnosti boli priznané v zmysle rozsudku Krajského súdu v Prešove z 23. februára 2021. Nakoľko celý spor sa nie z dôvodu na strane žalobcu naťahoval viac ako osemnásť rokov, náklady žalobcu na predmetný spor sa vyšplhali do takých výšok, že nie je možné od nás po takomto dlhom čase spravodlivo požadovať a očakávať vzdanie sa priznaných úrokov z omeškania,“ uvádza sa v stanovisku firmy.Spoločnosť zároveň odmietla požadované stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva. Podľa jej slov by z uvedených dôvodov neviedlo k nimi očakávanému výsledku.Spor odštartoval okrem iného chýbajúci podpis niekdajšieho primátora v rámci katastrálneho konania pre plánovanú nadstavbu na mestskú budovu v centre mesta. Tú v roku 1997 plánovala súkromná spoločnosť. Pohľadávka prešla počas rokov cez viaceré spoločnosti.Dnes ju má samospráva na základe rozhodnutia súdu vyplatiť popradskej spoločnosti Autodiely Slovakia Team a britskej spoločnosti Force Finance. Podľa právneho zástupcu mesta Pavla Antoša ide v prípade druhej o schránkovú firmu.Poslanci schválili presun financií na vyplatenie spoločností z rezervného fondu mesta počas marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva. Samospráva vtedy zároveň informovala, že sa plánuje odvolať. Antoš poukázal v tomto prípade na pochybenia súdu v súvislosti s určením výšky škody a úrokmi z omeškania, ktoré päťnásobne prevyšujú istinu pohľadávky.Druhým pochybením súdu je podľa neho aj to, že súd vychádzal zo znaleckého posudku, ktorého zhotoviteľka použila na výpočet ušlého zisku cenu podlahovej plochy bytu aktuálnu pre roky 2005 až 2008, teda jedenásť rokov od uzavretia zmluvy o výstavbe.