05. októbra 2025
|Denník - Správy
05. októbra 2025
Najvyšší súd prejedná odvolanie podnikateľa Štefana Žigu v kauze podplácania Bernarda Slobodníka
Tagy: Odvolanie Podplácanie Súdny proces Súdy
Najvyšší súd SR vytýčil na utorok 7. októbra verejné zasadnutie vo veci podnikateľa Štefana Žigu, ktorý je príbuzným ...
5.10.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR vytýčil na utorok 7. októbra verejné zasadnutie vo veci podnikateľa Štefana Žigu, ktorý je príbuzným súčasného podpredsedu parlamentu Petra Žigu. Špecializovaný trestný súd v Pezinku podnikateľa v októbri 2024 uznal za vinného z trestného činu podplácania, pričom mu uložil peňažný trest vo výške 100-tisíc eur.
Ak by ho obžalovaný nezaplatil, sudca Milan Cisárik určil náhradný trest v dĺžke jeden rok väzenia. Štefan Žiga sa však voči verdiktu odvolal. Podľa obžaloby Žiga podplácal bývalého šéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernarda Slobodníka, pričom mu odovzdal 85-tisíc eur. Obžalovaný obvinenia odmieta.
Ako sudca Cisárik zdôraznil v októbri minulého roku v odôvodnení rozsudku, výpovediam svedka Bernarda Slobodníka je možné uveriť, nie je v nich žiaden podstatný rozpor. „Súd sa podrobne zaoberal všetkými výhodami, ktoré dostal svedok Slobodník,“ povedal Cisárik s tým, že svedkovi podľa neho nebola poskytnutá žiadna neoprávnená výhoda.
Žiga je na druhej strane podľa vlastných slov presvedčený, že Slobodníka v priebehu pojednávania obhajoba usvedčila z klamstva. „My máme za to, že Bernard Slobodník klamal,“ skonštatoval pred rokom pre média s tým, že svedok nevedel vysvetliť rozpory vo výpovediach.
Štefan Žiga bol pôvodne obvinený, že odovzdal úplatky 175-tisíc eur. Tie mali v období rokov 2016 až 2020 smerovať bývalému šéfovi Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernardovi Slobodníkovi, ale aj bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi. Vo veci podplácania Makóa však nakoniec Generálna prokuratúra SR prostredníctvom paragrafu 363 Trestného poriadku zrušila Žigovi obvinenie. Peniaze pre Slobodníka sa mali týkať vyšetrovania kauzy známej ako Valčeky, v ktorej išlo o nadmerné odpočty DPH. Samotný Slobodník má v tejto veci podmienečne zastavené trestné stíhanie za prijatie úplatku.
