 24hod.sk    Z domova

05. októbra 2025

Fico: EÚ je dnes vojnovou silou, začínajú sa organizovať útoky na pamätníky vojakov Červenej armády


Karpatsko-duklianska operácia rusko-ukrajinský konflikt

Dnes sa z Európskej únie (EÚ) stala vojnová sila, nie mierová. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vo svojom príhovore na ...



Zdieľať
6717996660c4e721423311 676x451 5.10.2025 (SITA.sk) - Dnes sa z Európskej únie (EÚ) stala vojnová sila, nie mierová. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vo svojom príhovore na oslavách 81. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. Poďakoval sa hrdinom oslobodenia a vyzdvihol aj úlohu Červenej armády.


„Je zaujímavé, že namiesto toho, aby sme od týchto udalostí utekali, aby sme hovorili, že stačilo, už nikdy viac, začíname s veľkou ľahkosťou opäť hovoriť v Európe o vojne. Ako keby to nič nebolo. Začínajú sa zhadzovať a organizovať útoky na pamätníky vojakov Červenej armády. Neverím vlastným očiam, neverím vlastným ušiam, čo čítam o Košiciach. Vraj treba ohradiť pamätník vojakov Červenej armády, aby sa ľudia k nemu nemohli dostať a prečítať si nadpis Sláva ruským zbraniam,“ povedal premiér.

Hrdý na vylúčenie


Súčasne sa premiér v rámci príhovoru ohradil voči tomu, že mu zakazujú cestovať a pripomínať si koniec druhej svetovej vojny. Ako informoval, po telefonáte s predsedom Strany európskych socialistov sa dozvedel, že jedným z hlavných dôvodov vylúčenia Smeru-SD zo Strany európskych socialistov bola jeho účasť v Moskve a Pekingu na oslavách konca druhej svetovej vojny a jeho stretnutie s ruským a čínskym prezidentom.

Za takýchto podmienok je Fico na takéto vylúčenie hrdý. „Som na to hrdý, pretože, ak toto má byť dôvod na útoky a kritiku ľudí, ktorí môžu mať na niektoré veci iný názor, toto je cesta do pekla,“ vyhlásil Fico. Predseda vlády bol v roku 2004 presvedčený, že EÚ je projekt, ktorý vie garantovať mier na európskom kontinente.

Vojna a mier


Dnes je však podľa neho EÚ vojnovou silou, nie mierovou. „Priznajme si to, že hovoríme na pôde EÚ viac o vojne než o mieri. Priznajme si, aké obrovské chyby robíme v poslednom období,“ doplnil premiér a zdôraznil, že vojna nie je počítačová hra a nemalo by sa s ňou narábať s ľahkosťou a ako s niečím, čo je normálne.

Na záver odporučil EÚ, aby takú istú energiu, ako venuje vojne, venovala snahe vojnu ukončiť. Keby vojnu štáty EÚ nepodporovali, tak by podľa jeho slov mohla vojna už dávno skončiť.


Zdroj: SITA.sk - Fico: EÚ je dnes vojnovou silou, začínajú sa organizovať útoky na pamätníky vojakov Červenej armády © SITA Všetky práva vyhradené.

Karpatsko-duklianska operácia rusko-ukrajinský konflikt
