Najvyšší súd prejedná prípad údajného šéfa takáčovcov, „Kudla“ je obvinený z objednávky vraždy

Údajne si objednal likvidáciu Krajčiho

Kádar je jediný priamy svedok

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR (NS SR) vytýčil na stredu 14. apríla verejné zasadnutie s údajným šéfom zločineckej skupiny takáčovcov Ľubomírom K. , prezývaným Kudla. Toho Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v novembri 2020 uznal vinným z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy formou účastníctva a uložil mu trest odňatia slobody v trvaní 25 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia.Zároveň súd obžalovanému uložil ochranný dohľad v trvaní jedného roka ako aj povinnosť uhradiť nemajetkovú ujmu trom poškodeným spolu vo výške 45-tisíc eur. Proti verdiktu sa Ľubomír K. odvolal.Podľa obžaloby si v roku 2006 Ľubomír K. v Bratislave objednal u Igora S. fyzickú likvidáciu Romana Krajčiho za tri milióny SKK (99 582 eur). Samotnú vraždu vykonal Ľudovít Sátor streľbou na poškodeného v decembri 2006 v Prievidzi. Pre skutok pôvodne stíhali aj Igora S., ten však medzičasom zomrel. Prípad sa podľa prokuratúry týkal sporov Ľubomíra K. a zavraždeného ohľadom spoločnosti Skipark Ružomberok a.s.Obžalovaný spojenie so smrťou Krajčiho odmieta. Podľa vyhlásenia, ktoré médiám zaslala jeho rodina, bolo jeho odsúdenie postavené na výpovedi odsúdeného člena skupiny sátorovci Kristiána Kádara „Svedok Kádar vypovedá ako univerzálny svedok vo viacerých kauzách, respektíve konaniach. K jeho osobe je potrebné uviesť, že v konaní, kde bol obžalovaný, bol odsúdený na 25 rokov odňatia slobody za násilnú trestnú činnosť,“ uvádza sa v stanovisku s tým, že Kádar je jediný priamy svedok, ktorý svedčí v neprospech Ľubomíra K.Ľubomír K. je od jesene 2019, keď polícia podnikla akciu proti viacerým členom skupiny, stíhaný väzobne. Niektorých takáčovcov zadržala polícia začiatkom roku 2017. Dobrovoľne sa vtedy na polícii prihlásil Ľubomír K., považovaný za nástupcu po prvotnom bossovi Jánovi Takáčovi, ktorého zavraždili v júli 2003. Kudla sa neskôr dostal z väzby na kauciu 100-tisíc eur.