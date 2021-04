Pellegrini nepožiada o očkovanie AstraZenecou, každý by mal mať právo výberu vakcíny (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini o očkovanie vakcínou AstraZeneca nepožiada. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii.Ako zdôraznil, vníma, že na jednej strane je „politikom a verejnou osobou, ktorá nejakým spôsobom možno má možnosť vyplývať na širšiu oblasť spoločnosti.“„Na druhej strane som len človek a mám len svoje jedno telo a pokiaľ o AstraZeneca počúvam to, čo počúvam a pokiaľ ju mnohé krajiny prestali používať, tak v tomto prípade ma nedonúti ani pozícia opozičného politika alebo dôveryhodného politika k niečomu, s čím ľudsky nesúhlasím,“ vysvetlil.Doplnil, že k svojmu telu musí pristupovať bez ohľadu na to či je politik alebo zastáva inú profesiu. Zdôraznil však, že nie je proti očkovaniu a vrelo ho odporúča, „lebo očkovanie je cesta“. Každý má mať podľa neho právo vybrať si, čím sa chce zaočkovať. „Ak sa dnes 45-ročným umožňuje očkovať Astrou, tak ja sa na takéto očkovanie nehlásim,“ dodal.