Najvyšší súd prepustil šéfa neštátnych záchranárov Culku na slobodu, neboli dané dôvody väzby

Machinácie a príjmy z trestnej činnosti

Lukratívne zmluvy so štátom

20.12.2023 (SITA.sk) - Šéf neštátnych záchranárov Ján Culka ide z väzby na slobodu. Ako totiž informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová , najvyšší súd na stredajšom neverejnom zasadnutí na podklade sťažností Jána Culku a spoluobvineného Mariána Z. zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu z 30. novembra a oboch prepustil z väzby na slobodu. Senát podľa hovorkyne dospel k záveru, že u obvinených dôvody väzby nie sú dané.Policajti z Národnej kriminálnej agentúry v pondelok 27. novembra zadržali štyroch ľudí vrátane šéfa neštátnych záchranárov Jána Culku. Podľa stanoviska Úradu špeciálnej prokuratúry v danej trestnej veci bolo vznesené obvinenie celkovo deviatim fyzickým osobám a jednej právnickej osobe, a to pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Obvinenie sa podľa prokuratúry týka celkovo deviatich skutkov a súvisí okrem iného s nehospodárnym spravovaním majetku v Slovenskom vodohospodárskom podniku , š. p. a vo Vodohospodárskej výstavbe , š. p.Portál Aktuality.sk pripomenul, že Ján Culka je šéf mimovládky Komplexná centrálna záchranná služba . Tá podľa portálu uzavrela v uplynulom období so štátom viacero lukratívnych zmlúv.Konkrétne podľa centrálneho registra uzavrela mimovládka so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba v roku 2020 aj v roku 2021 zmluvy o poskytovaní služieb v hodnote 504-tisíc eur. V roku 2018 zase uzavreli zmluvu so Slovenským vodohospodárskym podnikom rámcovú dohodu o vzájomnej spolupráci v sume 900-tisíc eur.