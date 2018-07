Najvyšší súd reaguje na nesprávne informácie v kauze P. Pachingera

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 3. júla (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR dáva na správnu mieru nesprávne mediálne informácie, že vo veci Patrika Pachingera, právoplatne odsúdeného v kauze podvodu na nebankovky, rozhodovala predsedníčka NS SR. Zdôrazňuje, že v tejto kauze rozhodovala predsedníčka trestnoprávneho senátu NS SR Gabriela Šimonová. TASR o tom v utorok hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.Spomenutá predsedníčka senátu NS SR koncom marca rozhodla, že vzhľadom na zdravotný stav Pachingera mu udelila mesačný odklad nástupu do výkonu trestu odňatia slobody. Sudkyňa následne zrušila príkaz na dodanie do výkonu trestu do času, kým sa nerozhodne na prvostupňových súdoch o jeho žiadostiach o podmienečné prepustenie a o odklad nástupu do výkonu trestu.Pachinger do väzenia potom nenastúpil. Bol v policajnom pátraní. Od pondelka (2.7.), keď ho polícia zadržala, je však vo väzení.Pachinger sa v pondelok dostavil na pojednávanie Okresného súdu (OS) Bratislava I, kde žiadal o odvolacie konanie - podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. V minulosti okrem kauzy nebankoviek čelil na iných bratislavských súdoch konaniam za neplatenie výživného a za iný podvod. Za kauzu nebankoviek ho súdil, ako prvostupňový súd, Špecializovaný trestný súd v Pezinku.Koncom marca NS SR právoplatne odsúdil okrem Pachingera aj ďalšieho spoluobžalovaného v tejto kauze Dávida Brtvu na deväťročný trest odňatia slobody.