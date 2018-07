Ukrajina sa usiluje o posilnenie vzťahov so Srbskom, spojencom Ruska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 3. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko sa v utorok stretol v Belehrade so srbským kolegom Aleksandrom Vučičom. Okrem iného podpísali bilaterálne dohody a pri tejto príležitosti vyjadrili nádej, že vzájomné vzťahy sa v budúcnosti zlepšia, informovala agentúra AP.Ukrajina sa usiluje o posilnenie vzťahov so Srbskom, balkánskou krajinou, ktorá je kľúčovým spojencom Ruska v Európe a navyše chce vstúpiť do Európskej únie.Srbsko sa nepridalo k uvaleniu sankcií zo strany Západu voči Rusku za anexiu Krymu v roku 2014. Srbskí dobrovoľníci taktiež bojujú na Ukrajine na strane proruských separatistov.Avšak Porošenko a Vučič uviedli, že ich štáty navzájom rešpektujú svoju územnú integritu a chcú spolupracovať v snahe stať sa členmi EÚ.AP pripomína, že Srbsko odmietlo v roku 2008 uznať jednostranné vyhlásenie nezávislosti svojej bývalej provincie Kosovo. Porošenko podľa Vučiča zaželal Belehradu úspech v snahe o dosiahnutie kompromisu s kosovskými Albáncami.Vučič vyjadril nádej na mierové riešenie všetkých problémov na Ukrajine a rešpektovanie minských mierových dohôd. Podľa agentúry Tanjug pritom zdôraznil úlohu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).