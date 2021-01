Najvyšší súd rozhoduje o odvolaniach v kauze televíznych zmeniek

Najvyšší súd (NS) SR rozhoduje o odvolaniach v kauze televíznych zmeniek, kde Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku minulý rok neprávoplatne odsúdil podnikateľa Mariana K. a exriaditeľa TV Markíza Pavla R. na 19-ročné tresty odňatia slobody.





D. Lipšic: Rozsudok v kauze zmeniek musí byť vyhlásený verejne

Marian K. dostal aj peňažný trest 10.000 eur. NS SR rozhoduje o odvolaní sa oboch procesných strán – obžalovaných aj dozorového prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jána Šantu."Podstata môjho odvolania je len a len v trestoch. Prioritne v treste prepadnutia majetku vo vzťahu k obžalovanému Marianovi K. a sprísnenie trestu o jeden rok," uviedol v utorok pred verejným zasadnutím Šanta. Okrem iného možno podľa neho v rámci verejného zasadnutia očakávať výsluch znalkyne z odboru písmoznalectvo.Súd rozhoduje v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou s vylúčením verejnosti. "Je to výsostným opatrením senátu. Vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19 nemožno spochybňovať správnosť takéhoto rozhodnutia," dodal prokurátor.Obhajca poškodenej televízie Daniel Lipšic zdôraznil, že očakáva potvrdenie viny obvinených. "Dôkazov je veľké množstvo. Svedecké výpovede, znalecké posudky, komunikácia v aplikácii Threema. Nie sú žiadne pochybnosti o vine obžalovaných," poznamenal obhajca.Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Získali by tak 69 miliónov eur.Rozsudok musí byť vyhlásený verejne, je to naša ústavná požiadavka. Pred verejným zasadnutím Najvyššieho súdu SR v kauze televíznych zmeniek to uviedol obhajca poškodenej TV Markíza Daniel Lipšic. Súd rozhoduje o odvolaniach neprávoplatne odsúdených, ktorými sú podnikateľ Marian K. a bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol R. Tiež o odvolaní dozorového prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jána Šantu.Lipšic si nevie predstaviť, že by senát ospravedlnil zákaz účasti verejnosti na vyhlásení rozsudku pandemickou situáciou. "Prístup verejnosti do pojednávacej miestnosti môže byť na základe pandemickej situácie obmedzený, ale ústavná zásada, ktorá nepripúšťa výnimky, je, že rozsudok musí byť vyhlásený verejne," zdôraznil.Zároveň poznamenal, že vylúčenie verejnosti z verejného zasadnutia považuje v rámci súčasnej situácie pandémie nového koronavírusu za pochopiteľné.Špecializovaný trestný súd v Pezinku vlani neprávoplatne odsúdil Mariana K. a Pavla R. na 19-ročné tresty odňatia slobody. Marian K. dostal aj peňažný trest 10.000 eur.