Najvyšší súd sa v auguste bude zaoberať prípadom Radiča z kauzy vraždy právnika Valka, ale zasadnutie bude pre iný prípad

Odpykáva si 11-ročný trest

Dohoda o vine a treste

5.8.2023 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR vytýčil na stredu 9. augusta verejné zasadnutie, na ktorom sa má zaoberať prípadom Jozefa Radiča , ktorý je neprávoplatne odsúdený za usmrtenie svojho komplica. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Obžalovaný figuruje aj v kauze vraždy prominentného právnika Ernesta Valka , tou sa však ešte len má zaoberať Mestský súd Bratislava I.Jozef Radič čelil pôvodne na Špecializovanom trestnom súde obžalobe pre zločin úkladnej vraždy spáchanej pre osobitný motív, ako aj pre nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami.Súd však vraždu prekvalifikoval na trestný čin usmrtenia a v marci 2022 uložil obžalovanému súhrnný trest na 16 a pol roka väzenia. Prokuratúra voči rozhodnutiu podala odvolanie.Podľa orgánov činných v trestnom konaní Jozef Radič, ktorý si momentálne odpykáva 11-ročný trest za ozbrojenú lúpež, v roku 2014 zavraždil Antona Hupku . Ten sa s obžalovaným údajne podieľal na trestnej činnosti, pričom Jozef Radič sa bál vyzradenia z jeho strany.ŠTS pritom na prvýkrát obžalobu v tomto prípade odmietol s tým, že prokurátor dostatočne nepreukázal, že by išlo o úkladnú vraždu a vecou sa má zaoberať iný súd.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry však proti rozhodnutiu podal sťažnosť na Najvyšší súd SR, ktorý jej vyhovel.V kauze vraždy advokáta Valka z roku 2010 bola obžaloba na Jozefa Radiča podaná v ešte máji 2020 na vtedajší Okresný súd Bratislava I Druhý obvinený v tomto prípade Jaroslav Klinka uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú začiatkom roka 2020 schváli Okresný súd v Pezinku