 Utorok 3.3.2026
 Meniny má Bohumil, Bohumila
 24hod.sk    Z domova

03. marca 2026

Najvyšší súd sa v júni bude zaoberať prípadom expolicajta Vorobjova za prijímanie úplatku


Najvyšší súd SR sa na júnovom verejnom zasadnutí má zaoberať prípadom bývalého šéfa finančnej spravodajskej jednotky



gettyimages 1207748593 scaled e1700052383376 676x438 3.3.2026 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR sa na júnovom verejnom zasadnutí má zaoberať prípadom bývalého šéfa finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Pavla Vorobjova. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, záležitosť sa týka obžaloby pre zločin prijímania úplatku, v ktorej si expolicajt v júli 2024 vypočul oslobodzujúci rozsudok.

Prijatý úplatok


Podľa obžaloby bývalý policajt v máji 2018 prijal úplatok 2 000 eur od iného policajta za vybavenie výpisu z bankového účtu v ČSOB jednej trenčianskej firmy. Sudca Špecializovaného trestného súdu však v rozsudku skonštatoval, že nebolo preukázané, že sa stal skutok, pre ktorý bol obžalovaný trestne stíhaný. Prokurátor voči verdiktu vtedy podal odvolanie.

Najvyšší súd naposledy v októbri 2025 potvrdil v rámci iného trestného konania pre Vorobjova peňažný trest vo výške 15-tisíc eur, ktorý odsúdený expolicajt dostal namiesto pôvodne uloženého trestu prepadnutia majetku. Odvolací súd síce zrušil pôvodný verdikt Špecializovaného trestného súdu zo septembra 2024, uložil mu však rovnaký trest.

Náhradný trest


Výnimkou bol iba náhradný trest vo výmere 15 mesiacov väzenia pre prípad, keby odsúdený trest nezaplatil, ktorý však najvyšší súd zrušil. Sudca Špecializovaného trestného súdu totiž v septembri 2024 zmenil trest prepadnutia majetku, ktorý expolicajtovi uložil v rámci dohody o vine a treste v roku 2022, na peňažný trest vo výške 15-tisíc eur.

Pôvodne uložený dvojročný nepodmienečný trest odňatia slobody, a tiež trest zákazu činnosti vo výkone funkcie, povolania a zamestnania v orgánoch verejnej moci vo výmere sedem rokov Vorobjovovi sudca ŠTS opätovne potvrdil.

O povolení obnovy konania vo veci prepadnutia majetku, ktoré bolo súčasťou trestu v rámci dohody o vine a treste, súd rozhodol ešte v novembri 2023. O obnovu konania žiadal odsúdený v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR, podľa ktorého povinnosť súdov vymerať za niektoré skutky aj trest prepadnutia majetku odporuje princípu primeranosti trestov. V rámci zabaveného majetku odsúdeného expolicajta išlo o dve nehnuteľnosti – rodinný dom a záhradný domček v okrese Nitra.

Úhrnný trest


Sudca ŠTS na pracovisku v Banskej Bystrici ešte v máji 2022 schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom vtedajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry a obvineným bývalým policajtom Vorobjovom. Súd uznal expolicajta za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.

Uložil mu úhrnný trest odňatia slobody na dva roky do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, trest prepadnutia majetku a trest zákazu činnosti v orgánoch verejnej moci vo výmere sedem rokov. Vorobjova následne prepustili podmienečne na slobodu v apríli 2023. Expolicajt pôsobil v minulosti ako šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA. Figuroval napríklad v kauze nezákonných lustrácií.


Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd sa v júni bude zaoberať prípadom expolicajta Vorobjova za prijímanie úplatku © SITA Všetky práva vyhradené.

