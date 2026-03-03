|
Utorok 3.3.2026
Meniny má Bohumil, Bohumila
03. marca 2026
Policajná inšpekcia zadržala čurillovcov aj prokurátora Šúreka, prišla si pre nich armáda kukláčov
Policajná inšpekcia v utorok ráno rozbehla veľkú akciu. Podľa spravodajského portálu
3.3.2026 (SITA.sk) - Policajná inšpekcia v utorok ráno rozbehla veľkú akciu. Podľa spravodajského portálu Aktuality.sk zadržala viacero policajtov bývalej Národnej kriminálnej agentúry, pričom medzi nimi mali byť Pavol Ďurka, Branislav Dunčko a Alžbeta Farkašová.
Medzi zadržanými má byť aj prokurátor generálnej prokuratúry Michal Šúrek. Portál neskôr doplnil, že medzi zadržanými sú aj Ján Čurilla, Róbert Magula a operatívec Roman Staš.
"Prišla si pre nich armáda kukláčov," potvrdil pre Aktuality.sk advokát Peter Kubina. Ďurku podľa jeho slov prišli zadržať ku škôlke, kam bol odniesť malú dcérku.
Policajná inšpekcia potvrdila, že vyšetrovateľ špecializovaného tímu Veritas v utorok v ranných hodinách vykonal rozsiahlu policajnú akciu pod názvom "Kajúcnik", v rámci ktorej obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu zo závažnej trestnej činnosti.
Konkrétne z vydierania a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorej sa mali dopúšťať organizovanou formou. Okrem obvinených boli podľa Úradu inšpekčnej služby zadržané aj dve podozrivé osoby.
"Akcia prebiehala v spolupráci s pohotovostnými policajnými útvarmi z krajských riaditeľstiev Policajného zboru. Počas nej boli obvinené a zároveň zadržané osoby z policajného aj civilného prostredia. Akcia prebiehala na území Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja," uviedla hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová.
Doplnila, že z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania a mareniu prebiehajúcich procesných úkonov, nateraz nie je možné poskytnúť k prípadu bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Policajná inšpekcia zadržala čurillovcov aj prokurátora Šúreka, prišla si pre nich armáda kukláčov © SITA Všetky práva vyhradené.
Obvinenia zo závažnej trestnej činnosti
Priebeh akcie
