Najvyšší súd sprísnil trest obžalovanému za pokus o vraždu, vyhovel odvolaniu prokurátora

Útočil v bare v Levoči

Dôkazy boli vyhodnotené jednostranne

Motiváciou bolo väzenie

6.3.2024 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR na stredajšom verejnom zasadnutí sprísnil trest pre Filipa Skaska obžalovaného pre pokus o úkladnú vraždu z pôvodne uložených 10 rokov väzenia na 15.Vyhovel tak odvolaniu prokurátora proti verdiktu Špecializovaného trestného súdu , ktorý v prvostupňovom konaní skutok prekvalifikoval na pokus o „klasickú" vraždu. Rozhodnutie súdu je právoplatné, 22-ročného Skaska tak z výkonu väzby premiestnia do výkonu trestu.Filip Skasko bol pôvodne obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu. Podľa obžaloby v januári minulého roku v bare v Levoči zaútočil nožom pod vplyvom alkoholu na svojho známeho Lukáša, ktorého niekoľkokrát zasiahol, konkrétne do hrudníka, ramena a ruky.Špecializovaný trestný súd však skutok v novembri 2023 prekvalifikoval na pokus o „obyčajnú" vraždu a uložil mu trest 10 rokov väzenia. Proti rozhodnutiu sa odvolal aj obžalovaný, ktorý tvrdil, že poškodenému chcel len ublížiť, a nie ho zabiť, ako aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.Najvyšší súd opätovnú rekvalifikáciu skutku na pokus o úkladnú vraždu odôvodnil napríklad SMS komunikáciou obžalovaného so svedkami, z ktorej vyhodnotil jeho úmysel usmrtiť poškodeného. Predseda senátu tiež pripomenul, že bez včasnej lekárskej pomoci by poškodený zomrel.Ten zároveň vypovedal, že mu Skasko po útoku povedal: „Sorry kámo, udaj ma na políciu, lebo to urobím ešte raz." Podľa obhajcu obžalovaného Ladislava Zátorského odvolací súd vyhodnotil dôkazy jednostranne.„Sú tam okolnosti aj ďalšie, ktoré boli opomenuté podľa nášho názoru, ktoré istým spôsobom rozbíjajú tú reťaz priamych či nepriamych dôkazov," skonštatoval. Doplnil, že Skasko má ešte možnosť svoju aktuálnu situáciu zmeniť, napríklad prostredníctvom dovolania alebo podania na ústavný súd.Motiváciou obžalovaného bolo údajne dostať sa do väzenia, keďže mal finančné problémy, ako aj pomsta obeti. Poškodenému Lukášovi totiž Skasko vyčítal, že je preňho jeho bratranec vo väzbe. Poškodený sa útoku ubránil, skončil však v nemocnici s viacerými bodnými ranami.Skaska, ktorý už bol v minulosti odsúdený pre výtržníctvo a ublíženie na zdraví po skutku zadržala polícia, pričom následne bol vzatý do väzby pre obavu z pokračovania v trestnej činnosti.