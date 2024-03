Nadácia Tesco venuje 440-tisíc eur na podporu projektov pre komunity a planétu

Nadácia Tesco podporuje dlhodobé projekty

Rok 2023 priniesol novinky

Pomoc pre ľudí v núdzi

6.3.2024 (SITA.sk) -"Teší nás, že Nadácia Tesco sa za 14 rokov stala silnou súčasťou komunít na Slovensku. Počas jej existencie Tesco podporilo takmer 70 projektov v hodnote 3,6 milióna eur. Nadácia Tesco ako strategický partner organizácií dlhodobo podporuje množstvo aktivít zameraných na ochranu planéty a rozvoj komunít, ktoré menia veci k lepšiemu a prispievajú ku krajšiemu Slovensku. Podporujeme viacero menších i väčších projektov a nie všetky majú celoplošnú publicitu, ale sú bližšie ku komunitám a k našim zákazníkom. Vďaka dlhodobej pomoci však systematicky zlepšujú svoje okolie a prinášajú významnú zmenu," hovoríTento rok bude Nadácia Tesco prerozdeľovať viac ako 440-tisíc eur, čo je historicky najvyššia suma od jej vzniku. TietoNadácia podporuje projekty aj mimo asignácie dane z príjmov. V rámci komunít opäť podporí viacero organizácií, ktoré zlepšujú život marginalizovaných skupín, podporujú podnikavosť žien, vzdelávanie mladých, komunitu LGBTQ+ či aktívnych seniorov. Napríklad v spolupráci s organizáciousa darí vzdelávať a zamestnávať ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí inak často nedostávajú dosť príležitostí, a mnohí sa už stali trvalými kolegami a kolegyňami v obchodoch Tesco. Nadácia Tesco tiež podporí nadané rómske deti a mládež cez organizáciuči projektzameraný na vzdelávanie a vytváranie lepších príležitostí pre Rómov cez podporu rómskych žien, ktoré následne pôsobia v komunitách.K dlhodobej podpore mladých talentov prispieva programv ktorom Tesco okrem financií poskytlo mentorov z vlastných radov. Novinkou je aj možnosť zapojenia mladých ľudí v Tescu priamo do programu, aby rozvíjali svoje schopnosti, charakter a napĺňali svoj potenciál. Nadácia Tesco prvýkrát podporí aj organizáciu, ktorá pomáha študentom a učiteľom stredných škôl budovať ich osobný a profesijný život. Nový druh podpory dostane aj komunita LGBTQ+ vďaka nadviazaniu spolupráce s, ktorá hľadá riešenia pre zlepšenie života ľudí z tejto komunity.Už tradične Nadácia Tesco podporí aj Akadémiu pre podnikavé ženy prostredníctvom organizácieči aktívne starnutie seniorov vďaka programu. Pomoc ľuďom trpiacim poruchami príjmu potravy zabezpečí spolupráca s programom. Od roku 2015 nadácia podporuje zdravý životný štýl a rozvoj detskej a dorasteneckej atletiky v spolupráci so. Prostredníctvom programov akočinadácia opäť podporí aj dobrovoľníctvo.Nadácia Tesco je od roku 2016 partnerom, ktorá distribuuje nepredané potraviny charitám a ľuďom v núdzi po celom Slovensku aj v rámci potravinovej zbierky reťazca.V roku 2020 nadácia spustila vlastný grantový program, v ktorom pomáha rozvíjať najlepšie projekty zamerané na aktívnu podporu opatrení proti plytvaniu potravinami na Slovensku. "V úspešnom projekte Záchranári jedla, o ktorý je veľký záujem, budeme určite pokračovať aj v roku 2025, keď Nadácia Tesco oslávi 15 rokov od svojho vzniku," zdôraznila Pšenáková.Nadácia Tesco vlani darovala 364-tisíc eur siedmim projektom z oblasti ochrany planéty a 12 projektom podporujúcich komunity. "S naším dlhodobým partneromsme spolupracovali v rámci projektov SadOVO a Jedlé ostrovy v roku 2023 na výsadbe školských a komunitných ovocných sadov v rôznych regiónoch. Teší nás, že do projektu sa prihlásilo vyše 100 škôl z celého Slovenska," doplnila.Medzi najväčšie projekty patrí aj spolupráca s organizáciou(Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.), ktorá sa venuje problematike cirkulárnej ekonomiky. Cieľom projektu je získavanie nových dát a informácií o odpadoch a výrobe bioplastov, ktoré sú následne zdieľané s verejnosťou a odborníkmi s cieľom popularizovať a vysvetliť témy smerujúce k udržateľnej spoločnosti.Nadácia Tesco vznikla v decembri v roku 2010 ako pokračovateľ neziskového Fondu Tesco. Za roky svojho pôsobenia Nadácia Tesco pomohla podporiť a zorganizovať desiatky charitatívnych, vzdelávacích či environmentálnych projektov najmä na rozvoj komunít a ochranu planéty. Nadácia Tesco pružne reagovala aj v krízových situáciách, akými boli pandémia COVID-19 či vojna na Ukrajine. V snahe pomôcť efektívne zvládať pandémiu a jej dôsledky podporila napríklad projekty na domáce vzdelávanie, bezpečnosť seniorov, šitie rúšok aj ľudí bez domova. Po vypuknutí vojny podpora smerovala pre organizácie na priamu pomoc odídencom z Ukrajiny či fungovanie krízovej linky.Viac informácií o projektoch podporených Nadáciou Tesco je na webstránke reťazca: https://corporate.tesco.sk/nadacia-tesco/na-stiahnutie Informačný servis