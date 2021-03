Najvyšší súd SR nesúhlasí s Lipšicovým výrokom o nemožnom nahradení kolúznej väzby obvinenej Jankovskej

Kolúzna väzba

Senát zrušil uznesenie

4.3.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR (NS SR) nesúhlasí so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom , že obvinenej bývalej štátnej tajomníčke Ministerstva spravodlivosti SR Monike J. nemohli nahradiť kolúznu väzbu . V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová Hovorkyňa priblížila, že podľa senátu 5T NS SR v prípade obvinenej Moniky J., ktorá je stíhaná aj pre obzvlášť závažný zločin, boli taktiež splnené aj výnimočné okolnosti prípadu pre nahradenie väzby. Dodala, že senát sa bližšie k týmto a ďalším skutočnostiam vyjadrí v písomnom vyhotovení rozhodnutia.„Domnievame sa, že v prípade kolúznej väzby je nahradenie väzby kauciou alebo probačným dohľadom vylúčené. Vyplýva to jednak z jednoznačného textu Trestného poriadku, ako aj z povahy dôvodov kolúznej väzby,“ uviedol dnes špeciálny prokurátor Lipšic v súvislosti s prepustením Moniky J. na slobodu.Hovorkyňa NS SR potvrdila, že trestný poriadok v prípade zistenia dôvodu kolúznej väzby podľa určitých paragrafov nahradenie väzby nepripúšťa.Avšak aj napriek tomu podľa ustálenej súdnej praxe je aj v takom prípade možné rozhodnúť o nahradení väzby s poukazom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho prednosť pred vnútroštátnou zákonnou úpravou.Senát 5T NS SR zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) o kolúznej a preventívnej väzbe Moniky J. a Richarda M. Preventívnu a kolúznu väzbu nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka a prijatím peňažnej záruky vo výške 100-tisíc eur.Bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti a bývalého sudcu NS SR zároveň prepustil z väzby na slobodu a uložil im viaceré povinnosti a obmedzenia vrátane ich kontroly technickým prostriedkom, teda zariadením na určenie polohy kontrolovanej osoby.Krátko po prepustení Moniky J. z väzby ju opätovne zadržala polícia. Podľa medializovaných informácií súvisí jej zadržanie s kauzou Fatima , v ktorej je obvinená.