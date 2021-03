Prísne opatrenia budú aj naďalej znižovať tržby slovenského maloobchodu, konštatujú analytici

Pokles maloobchodných tržieb

Ekonomické oživenie

4.3.2021 (Webnoviny.sk) - Prísne opatrenia, ktoré povinne uzatvárajú významnú časť nepotravinového segmentu, budú okresávať tržby slovenského maloobchodu aj v nasledujúcich mesiacoch.Postupný nárast mobility však podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka naznačuje, že pokles by sa mohol predsa len začať pozvoľna zmierňovať.Pandémia a nižšia spotrebiteľská dôvera by mala brzdiť spotrebu počas celej jari, keďže skoré uvoľnenie opatrení obmedzujúcich maloobchod sa neočakáva. Odložená spotreba by však podľa Koršňáka mohla výraznejšie podporiť tržby maloobchodu počas leta.Maloobchodné tržby na Slovensku zaznamenali v januári 2021 medziročný pokles o 16,8 %. Dôvodom sú podľa analytičky WOOD & Company Evy Sadovskej bezpečnostné opatrenia, pre ktoré boli v januári, a naďalej aj sú, kamenné prevádzky obchodov zatvorené.V hypermarketoch a supermarketoch, ktorých tržby tvoria viac ako 40 % z celkových tržieb maloobchodu zároveň platil zákaz predaja ostatného tovaru.„O ich pokles tržieb sa tak podpísali najmä páskami prelepené regály s oblečením či iným vybavením do domácností, ktoré bežne pod jednou strechou ponúkajú spolu s potravinami a drogériou,“ skonštatovala Sadovská.Dáta za platby klientov Slovenskej sporiteľne, ktoré zahŕňajú aj platby za služby s oveľa vyšším poklesom, napovedali, že v januári príde určitý prepad, avšak nie v takomto rozsahu.„Preto nás pokles maloobchodných tržieb publikovaný štatistickým úradom prekvapil,“ skonštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Druhá vlna bude mať podľa neho vplyv na spotrebu domácností aj v prvom štvrťroku tohto roka, avšak po uvoľnení opatrení by sa ekonomické oživenie, vrátane maloobchodných tržieb, malo zrýchliť. „Výraznejšie oživenie ekonomickej aktivity očakávame podľa teraz dostupných informácii od neskoršej jari 2021,“ dodal Horňák.