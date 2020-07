Najvyšší súd stále nemá vlastnú budovu, ministerstvo spravodlivosti sa chce vzdať svojich starých priestorov

Ministerstvo sa odsťahovalo

Katastrofálny stav budovy

Neštandardné sídlo súdu

3.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti sa chce v prospech Najvyššieho súdu SR vzdať svojej budovy na Župnom námestí v Bratislave. Vôbec po prvýkrát chce pri tom využiť inštitút odňatia a pridelenia správy majetku štátu. Pre agentúru SITA to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).Ako dodala, zhodli sa na tom spolu s Ministerstvom financií SR. Najvyšší súd SR, ktorý v budove sídli, musí teraz preukázať verejný záujem ministerstvu financií, aby mu mohla byť pridelená správa spomínanej budovy. Predseda najvyššieho súdu Ján Šikuta sa vo štvrtok 2. júla vyjadril, že je veľmi neštandardné, aby najvyšší súd nemal vlastnú budovu a sedel len v dočasných priestoroch.„Je nevyhnutné, aby najvyšší súd mal budovu, v ktorej plní svoju funkciu a bolo nevyhnutné, aby odtiaľ odišlo ministerstvo spravodlivosti. Súviselo to aj s deľbou moci, výkonná a súdna moc nemá byť v jednej budove,“ uviedla Kolíková.Ministerstvo sídlilo v jednej budove s najvyšším súdom oficiálne do marca tohto roku. Aj napriek tomu, že sa rezort spravodlivosti z budovy odsťahoval, súd nemôže jeho bývalé priestory využívať, keďže ich nemá vo svojej správe.Ako uviedla vedúca kancelárie najvyššieho súdu Zuzana Flaková, aj keď by získali budovu do nájmu, začne sa dlhá cesta získavania finančných prostriedkov na efektívnu a dôslednú rekonštrukciu.„Budova je v takom katastrofálnom stave, že by bolo niekedy efektívnejšie ju zbúrať, ako rekonštruovať,“ dodala. Ako ďalej priblížila, v budove praská vodovodné a kanalizačné potrubie a elektrické rozvody sú v dezolátnom stave.Podľa predsedu najvyššieho súdu Jána Šikutu je veľmi neštandardné, aby najvyšší súd sídlil len v dočasných priestoroch. Ako dodal, je to do určitej miery odzrkadlenie pozície justície v štáte.„Do akej budovy štát justíciu umiestni, taký je pohľad štátu aj verejnosti na postavenie justície,“ uzavrel Šikuta.