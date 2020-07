Obyvatelia niektorých krajín nemusia ísť po príchode do Anglicka do karantény, vláda zverejnila zoznam

Obyvatelia niektorých krajín sa vyhnú izolácii

Krajiny s povinnou izoláciou

3.7.2020 (Webnoviny.sk) - Britská vláda zverejnila zoznam krajín, pre ktorých obyvateľov po príchode do Anglicka nebude platiť povinnosť karantény.Dvojtýždňovej izolácii sa od 10. júla vyhnú napríklad obyvatelia Grécka, Španielska, Francúzska, Belgicka, Nemecka i Českej republiky, Poľska, Rakúska alebo Maďarska.Výnimky má aj 14 zámorských území Spojeného kráľovstva. Cestovanie bez karantény tiež naďalej platí pre návštevníkov z Írska.Obyvatelia krajín na spomínanom zozname však budú musieť absolvovať karanténu, ak 14 dní pred príchodom do Anglicka navštívili alebo cestovali cez krajinu, ktorá výnimku nedostala.Povinnosť izolácie po príchode do Anglicka naďalej platí pre cestujúcich z Číny, Spojených štátov, Švédska, Portugalska aj Slovenska. Ako uviedlo britské ministerstvo dopravy, zoznam výnimiek sa však môže v nadchádzajúcich dňoch rozšíriť o ďalšie krajiny "po diskusiách Spojeného kráľovstva s medzinárodnými partnermi".Škótsko, Wales a Severné Írsko sa zatiaľ držia svojich cestovných obmedzení, ktorých cieľom je zabrániť šíreniu koronavírusu, a prípadné zmeny ohlásia neskôr.