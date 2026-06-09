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09. júna 2026
Najvyšší súd v prípade expolitika Slotu zastavil trestné stíhanie, vec je premlčaná – VIDEO
Tagy: Súdy Trestné stíhanie
Utorkové rozhodnutie NS SR je právoplatné. Najvyšší súd SR v trestnej veci expolitika
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9.6.2026 (SITA.sk) - Utorkové rozhodnutie NS SR je právoplatné.
Najvyšší súd SR v trestnej veci expolitika Jána Slotu v utorok rozhodol o zastavení trestného stíhania. Podľa predsedu odvolacieho senátu Dušana Szabóa sú totiž skutky premlčané.
Neprávoplatný rozsudok Špecializovaného trestného súdu zo septembra 2024, ktorým bývalého predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) a exprimátora Žiliny uznal za vinného z prečinu nepriamej korupcie a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody vo výmere dva roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní štyroch rokov, tak nenadobudne právoplatnosť.
Utorkové rozhodnutie NS SR je právoplatné. Trestné stíhanie by mohlo pokračovať len v prípade, že by na tom obžalovaný vyslovene trval. Slota sa na utorkovom verejnom zasadnutí nezúčastnil a dal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti.
Ako v utorok pre médiá vysvetlil prokurátor Rastislav Hruška, súd v rámci rozhodnutia neuznal kvalifikáciu žalovaných skutkov ako trestný čin prijímania úplatku ani ako nepriamu korupciu. „Najvyšší súd ho posúdil ako trestný čin podplácania s tým, že tam následne vyhodnotil, že vzhľadom na výšku trestnej sadzby, ktorá prichádza do úvahy, boli obidva skutky premlčané,“ povedal Hruška.
Zároveň pripustil, že k tomuto rozhodnutiu prispela aj novelizácia Trestného zákona. Obhajca obžalovaného Roman Hriadeľ označil dnešný rozsudok za zákonný a spravodlivý, pričom najvyšší súd podľa neho prevzal značnú časť obhajobnej argumentácie. Doplnil, že nepredpokladá, že by Slota trval na tom, aby sa vec prejednala aj napriek premlčaniu. „Aj vzhľadom na jeho vek, a tak ďalej,“ dodal advokát.
Úplatkárska kauza podľa orgánov činných v trestnom konaní súvisí so smrteľnou nehodou, ktorú zavinil Vladimír M. Spolu s Romanom K. a Slotom v roku 2018 dali podľa obžaloby úplatok sudcovi Pavlovi Polkovi, pričom vinník nehody nakoniec dostal podmienečný trest.
Expolitik pre sudcu údajne sprostredkoval postupne dve finančné čiastky, raz vo výške päťtisíc eur a druhýkrát 10-tisíc eur, z ktorých si polovicu nechal. Proti odsudzujúcemu verdiktu ŠTS zo septembra 2024 podala odvolanie prokuratúra, ako aj obhajoba. Prokurátor v odvolaní pre obžalovaného požadoval nepodmienečný trest štyri roky vo väzení.
Slota bol už predtým zo strany ŠTS uznaný za vinného v rovnakej trestnej veci zo zasahovania do nezávislosti súdu, pričom dostal takisto podmienečný trest. Rozhodnutie však bolo odvolacím Najvyšším súdom SR zrušené a vrátené na prvostupňový súd na opätovné prejednanie a rozhodnutie.
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry pôvodne pre Jána Slotu, obžalovaného z účastníctva na zločine prijímania úplatku formou pomoci, žiadal dva samostatné tresty za dva skutky v obžalobe. V obidvoch prípadoch navrhol nepodmienečné tresty v trvaní päť rokov so zaradením do ústavu pre výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Odôvodnil to časovým rozsahom skutkov a nemožnosťou uložiť súhrnný trest.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd v prípade expolitika Slotu zastavil trestné stíhanie, vec je premlčaná – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Najvyšší súd SR v trestnej veci expolitika Jána Slotu v utorok rozhodol o zastavení trestného stíhania. Podľa predsedu odvolacieho senátu Dušana Szabóa sú totiž skutky premlčané.
Neprávoplatný rozsudok Špecializovaného trestného súdu zo septembra 2024, ktorým bývalého predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) a exprimátora Žiliny uznal za vinného z prečinu nepriamej korupcie a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody vo výmere dva roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní štyroch rokov, tak nenadobudne právoplatnosť.
Utorkové rozhodnutie NS SR je právoplatné. Trestné stíhanie by mohlo pokračovať len v prípade, že by na tom obžalovaný vyslovene trval. Slota sa na utorkovom verejnom zasadnutí nezúčastnil a dal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti.
Ako v utorok pre médiá vysvetlil prokurátor Rastislav Hruška, súd v rámci rozhodnutia neuznal kvalifikáciu žalovaných skutkov ako trestný čin prijímania úplatku ani ako nepriamu korupciu. „Najvyšší súd ho posúdil ako trestný čin podplácania s tým, že tam následne vyhodnotil, že vzhľadom na výšku trestnej sadzby, ktorá prichádza do úvahy, boli obidva skutky premlčané,“ povedal Hruška.
Zároveň pripustil, že k tomuto rozhodnutiu prispela aj novelizácia Trestného zákona. Obhajca obžalovaného Roman Hriadeľ označil dnešný rozsudok za zákonný a spravodlivý, pričom najvyšší súd podľa neho prevzal značnú časť obhajobnej argumentácie. Doplnil, že nepredpokladá, že by Slota trval na tom, aby sa vec prejednala aj napriek premlčaniu. „Aj vzhľadom na jeho vek, a tak ďalej,“ dodal advokát.
Úplatkárska kauza podľa orgánov činných v trestnom konaní súvisí so smrteľnou nehodou, ktorú zavinil Vladimír M. Spolu s Romanom K. a Slotom v roku 2018 dali podľa obžaloby úplatok sudcovi Pavlovi Polkovi, pričom vinník nehody nakoniec dostal podmienečný trest.
Expolitik pre sudcu údajne sprostredkoval postupne dve finančné čiastky, raz vo výške päťtisíc eur a druhýkrát 10-tisíc eur, z ktorých si polovicu nechal. Proti odsudzujúcemu verdiktu ŠTS zo septembra 2024 podala odvolanie prokuratúra, ako aj obhajoba. Prokurátor v odvolaní pre obžalovaného požadoval nepodmienečný trest štyri roky vo väzení.
Slota bol už predtým zo strany ŠTS uznaný za vinného v rovnakej trestnej veci zo zasahovania do nezávislosti súdu, pričom dostal takisto podmienečný trest. Rozhodnutie však bolo odvolacím Najvyšším súdom SR zrušené a vrátené na prvostupňový súd na opätovné prejednanie a rozhodnutie.
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry pôvodne pre Jána Slotu, obžalovaného z účastníctva na zločine prijímania úplatku formou pomoci, žiadal dva samostatné tresty za dva skutky v obžalobe. V obidvoch prípadoch navrhol nepodmienečné tresty v trvaní päť rokov so zaradením do ústavu pre výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Odôvodnil to časovým rozsahom skutkov a nemožnosťou uložiť súhrnný trest.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd v prípade expolitika Slotu zastavil trestné stíhanie, vec je premlčaná – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Súdy Trestné stíhanie
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