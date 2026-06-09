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09. júna 2026
Trump povedal, že mierová dohoda s Iránom by sa mohla dosiahnuť do dvoch alebo troch dní
Tagy: Americký prezident Hormuzský prieliv Izraelský premiér Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe vojna v Iráne
Nie je to prvýkrát, čo americký prezident sľúbil skoré ukončenie vojny v Iráne, ktorá sa začala vo februári. Americký prezident
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9.6.2026 (SITA.sk) - Nie je to prvýkrát, čo americký prezident sľúbil skoré ukončenie vojny v Iráne, ktorá sa začala vo februári.
Americký prezident Donald Trump povedal, že napriek vzájomným útokom medzi Iránom a Izraelom by sa dohoda o ukončení vojny na Blízkom východe mohla dosiahnuť „do dvoch alebo troch dní“. Informuje o tom web Politico.
„Útočili na seba navzájom a teraz obaja prostredníctvom mňa súhlasili s tým, že prestanú.Teraz sme v záverečnej fáze toho, čo bude veľmi, veľmi dobrá dohoda,“ povedal v utorok novinárom Trump.
Americký líder dodal, že dohoda zabráni Iránu mať jadrové zbrane a výsledkom bude opätovné otvorenie Hormuzského prielivu.
„Prieliv sa okamžite otvorí. Otvorí sa okamžite po podpísaní,“ konštatoval šéf Bieleho domu.
Nie je to prvýkrát, čo americký prezident sľúbil skoré ukončenie vojny v Iráne, ktorá sa začala vo februári. Od vyhlásenia amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, že rokovania o dohode o ukončení vojny v Iráne by mohli „trvať niekoľko dní“, uplynuli už týždne.
Americký prezident v nedeľu vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby vojensky neodpovedal na iránske raketové útoky na Izrael. Netanjahu výzvu očividne ignoroval a zaútočil na niekoľko iránskych miest. Trump následne požiadal obe krajiny, aby „okamžite prestali strieľať“ a dodržiavali prímerie sprostredkované USA, ktoré platí od apríla. Obe strany v pondelok popoludní pozastavili vojenské operácie, Irán však varoval, že odpovie na akékoľvek útoky namierené proti jeho územiu alebo Libanonu.
Trump v pondelok tvrdil, že Netanjahu sa mu nevzoprel, keď podnikol odvetné kroky proti Iránu.
„Ak mu poviem, aby niečo urobil, urobí to,“ povedal pre BBC a vysvetlil, že Izrael odpálil rakety na Irán ešte pred ich rozhovorom.
Zdroj: SITA.sk - Trump povedal, že mierová dohoda s Iránom by sa mohla dosiahnuť do dvoch alebo troch dní © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump povedal, že napriek vzájomným útokom medzi Iránom a Izraelom by sa dohoda o ukončení vojny na Blízkom východe mohla dosiahnuť „do dvoch alebo troch dní“. Informuje o tom web Politico.
„Útočili na seba navzájom a teraz obaja prostredníctvom mňa súhlasili s tým, že prestanú.Teraz sme v záverečnej fáze toho, čo bude veľmi, veľmi dobrá dohoda,“ povedal v utorok novinárom Trump.
Americký líder dodal, že dohoda zabráni Iránu mať jadrové zbrane a výsledkom bude opätovné otvorenie Hormuzského prielivu.
„Prieliv sa okamžite otvorí. Otvorí sa okamžite po podpísaní,“ konštatoval šéf Bieleho domu.
Nie je to prvýkrát, čo americký prezident sľúbil skoré ukončenie vojny v Iráne, ktorá sa začala vo februári. Od vyhlásenia amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, že rokovania o dohode o ukončení vojny v Iráne by mohli „trvať niekoľko dní“, uplynuli už týždne.
Americký prezident v nedeľu vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby vojensky neodpovedal na iránske raketové útoky na Izrael. Netanjahu výzvu očividne ignoroval a zaútočil na niekoľko iránskych miest. Trump následne požiadal obe krajiny, aby „okamžite prestali strieľať“ a dodržiavali prímerie sprostredkované USA, ktoré platí od apríla. Obe strany v pondelok popoludní pozastavili vojenské operácie, Irán však varoval, že odpovie na akékoľvek útoky namierené proti jeho územiu alebo Libanonu.
Trump v pondelok tvrdil, že Netanjahu sa mu nevzoprel, keď podnikol odvetné kroky proti Iránu.
„Ak mu poviem, aby niečo urobil, urobí to,“ povedal pre BBC a vysvetlil, že Izrael odpálil rakety na Irán ešte pred ich rozhovorom.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trump povedal, že mierová dohoda s Iránom by sa mohla dosiahnuť do dvoch alebo troch dní © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Hormuzský prieliv Izraelský premiér Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe vojna v Iráne
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